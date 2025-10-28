Bergs vince e fa Michael Jackson, scoppia la faida con Opelka: “Preferirei perdere”. Zizou lo sistema

Mercoledì Zizou Bergs affronterà Jannik Sinner nel secondo turno dell'ultimo torneo ATP 1000 di stagione, sul cemento indoor di Parigi. Sarà l'esordio per il campione azzurro, mentre il 26enne belga, attuale numero 41 del ranking, ha battuto al primo turno lo statunitense Alex Michelsen. Una vittoria al terzo set, dopo quasi due ore di gioco, festeggiata da Bergs facendo l'inconfondibile ‘moonwalk' di Michael Jackson, ovvero il passo di danza che crea l'illusione di muoversi in avanti mentre invece si scivola all'indietro. Nel frattempo, dall'altra parte della rete, un frustrato Michelsen prendeva a racchettate il campo con rabbia, dopo aver chiuso l'ultimo punto con un dritto in rete. Il saluto tra i due è poi stato molto caloroso e senza alcun attrito, anche perché – come mostrano le immagini – l'americano, impegnato a sfogarsi, non aveva visto assolutamente cosa stava facendo il suo avversario ebbro di felicità.

Opelka attacca Bergs per aver fatto il ‘moonwalk' dopo aver battuto Michelsen: "Io preferirei perdere"

È stato allora il suo connazionale Reilly Opelka a dare fuoco alla faida col belga, accusandolo senza mezzi termini di aver voluto sbeffeggiare con quel suo gesto l'avversario sconfitto. Bergs aveva pubblicato il video del match point e del successivo ‘moonwalk' su Instagram, sotto è spuntato il commento di Opelka: "Io preferirei perdere 6-2 al terzo set che vincere 6-2 al terzo e fare il moonwalk".

La replica al veleno di Bergs: tira in ballo il ritiro di Opelka nelle qualificazioni e la veloce ‘resurrezione'

Zizou non se l'è tenuta e ha risposto con una frecciata al veleno: "Io preferisco giocare che non giocare le qualificazioni", ha scritto il prossimo avversario di Sinner. Una frase criptica solo per chi non ha seguito cosa era accaduto appunto nelle qualificazioni del torneo di Parigi, quando il forfait di Opelka per problemi fisici (non era neanche sceso in campo contro l'australiano Vukic) aveva dato adito a qualche polemica nel momento in cui successivamente il gigante alto 2,11 era stato inserito come lucky loser nel tabellone principale, in cui c'erano stati un paio di forfait.

A quel punto il buon Reilly stava bene sì, per giocare il primo turno contro Moutet, perdere, e mettersi in tasca il premio di 24.500 euro per il solo fatto di essere sceso in campo a Parigi. Qualcosa di non esattamente limpido per Bergs, che al messaggio al collega ha aggiunto anche un bacetto…