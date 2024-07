video suggerito

Barbora Krejcikova vede il nome di Jana Novtona a Wimbledon: l’emozione la travolge, crolla in lacrime Dopo aver conquistato Wimbledon battendo in finale Jasmine Paolini, Barbora Krejcikova è crollata in lacrime davanti al tabellone di tutti i vincitori trovando il nome di Jana Novotna, sua allenatrice, mentore e amica, scomparsa nel 2017. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Una giornata indimenticabile per Barbora Krejcikova che si è presa la vittoria a Wimbledon vincendo in finale in tre set contro Jasmine Paolini. Incredula subito dopo la conclusione del match, emozionatissima nell'abbracciare il Trofeo, la tennista ceca è scoppiata poi in un pianto dirotto di fronte al tabellone che riporta tutti i vincitori di Wimbledon quando nell'elenco trova un nome in particolare: Jana Novotna, scomparsa a 49 anni nel 2017, amica nonché sua mentore e allenatrice.

Prima la vittoria, sofferta ma conquistata meritatamente per alzare al cielo di Londra il suo primo Wimbledon, secondo Slam in carriera dopo Parigi nel 2021, poi l'imbarazzo nel raccontare le proprie emozioni nel discorso di fronte al pubblico, abbracciando il trofeo, quindi il passaggio di rito di fronte ai nomi di tutti i vincitori e il crollo emotivo in un pianto tanto improvviso quanto commovente: Barbora Krejcikova non è infatti riuscita a trattenere le lacrime di fronte al nome di Jana Novotna.

Krejcikova in lacrime davanti al nome di Jana Novotna

Krejcikova è scoppiata a piangere mentre era in piedi davanti al tabellone dei vincitori di Wimbledon, subito dopo aver conquistato il suo secondo Slam in carriera. La 28enne tennista ceca non ha retto all'ulteriore colpo emotivo quando, in compagnia di Debbie Jevans, presidente dell'AELTC, ha fatto il rituale passaggio di fronte al tabellone di tutti i vincitori del torneo inglese e l'attenzione si è fermata all'edizione di 26 anni fa, vinta da Jana Novotna.

Vedendo il suo nome, Krejcikoca è scoppiata in lacrime nel ricordo di una amica prima che collega e allenatrice, scomparsa prematuramente nel 2017 a soli 49 anni. Una scena immortalata in diretta televisiva, con la vincitrice di Wimbledon in evidente difficoltà nel gestire le emozioni, confortata dalla stessa Jevans.

Il rapporto di Krejcikoca con Novotna e il ricordo a Wimbledon

Il legame che lega Krejcikoca con Novotna risale a molto tempo prima, quando la oggi vincitrice di Wimbledon iniziava il suo cammino all'interno del tennis ad altissimo livello. Connazionale, amica, mentore e allenatrice, Novotna è stata un punto di riferimento per Krejcikoca il cui ricordo ha sempre portato con sé anche in questa edizione del torneo che Jana vinse 26 prima.

Krejcikoca aveva reso omaggio a Novotna nel suo discorso dopo la vittoria in semifinale conquistata giovedì, scoppiando anche in quel caso in pianto non riuscendo a gestire il turbinio di emozioni: "Jana mi manca tanto", aveva detto Barbora al termine della sfida contro Rybakina. "Ogni volta che metto piede sul campo penso a lei, e cerco di lottare su ogni palla, proprio come lei avrebbe voluto".