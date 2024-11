video suggerito

ATP Finals 2024, il programma di oggi: orari e dove vedere Zverev-Alcaraz e Ruud-Rublev Oggi, venerdì 15 novembre, alle ATP Finals di Torino sono in programma quattro incontri, due di doppio e i due singolari del Gruppo John Newcombe. In campo Zverev-Alcaraz alle 14:00, poi alle 20:30 Ruud-Rublev. Nel mezzo, occhi puntati su Bolelli/Vavassori contro Arevalo/Pavic, con gli azzurri obbligati a vincere per qualificarsi. Questo match sarà trasmesso in chiaro su Rai 2 e RaiPlay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi, venerdì 15 novembre, alle ATP Finals di Torino giornata fondamentale per conoscere gli ultimi nomi dei qualificati per le semifinali. Il programma, gli orari e l’ordine di gioco prevedono l'inizio della giornata con la sessione mattutina dedicata al doppio, poi la pomeridiana con due gare (singolo e doppio) e infine la serale con l'ultimo match singolo. In campo Zverev che è molto vicino alla qualificazione, sfiderà Alcaraz. Poi, Ruud contro Rublev che si giocano nel confronto diretto le proprie chance. Occhi puntati anche per la coppia azzurra, Bolelli/Vavassori che sono chiamati alla vittoria se vogliono proseguire il loro cammino a Torino. Querst'ultimo match sarà trasmesso in diretta su Rai 2 e RaiPlay.

ATP Finals, le partite di oggi: programma e orari

Per i singolari in programma si inizia alle 14:00 con Alexander Zverev che se la vedrà contro Carlos Alcaraz nel terzo match di round robin delle ATP Finals di Torino 2024. Lo spagnolo rischia l'eliminazione, ma con una vittoria – possibilmente in 2 set – gli darebbe ottime chance per approdare in semifinale. A Zverev invece serve un solo set per qualificarsi, ma ovviamente il tedesco vuole vincere per conquistare il primo posto. I due avranno lo svantaggio di giocare prima di Ruud-Rublev che scenderanno in campo alle 20:30 conoscendo già il risultato del match precedente. Ma non ci saranno molti calcoli da fare: l’unica cosa che conta sarà vincere al meglio i rispettivi match.

Il programma di oggi alle ATP Finals

Ore 11:30 – Bopanna/Ebden vs Krawietz/Puetz

Ore 14:00 – Zverev vs Alcaraz

Ore 18:00 – Bolelli/Vavassori vs Arevalo/Pavic vs

Ore 20:30 – Rublev vs Ruud

La classifica del Gruppo John Newcombe

Alexander Zverev (2-0) Casper Ruud (1-1) Carlos Alcaraz (1-1) Andrey Rublev (0-2)

Zverev-Alcaraz oggi alle Finals, a che ora e dove vedere in TV e streaming

Il primo singolare in programma di oggi, venerdì 15 novembre, è Zverev-Alcaraz con inizio fissato per le 14:00 nella sessione pomeridiana delle ATP Finals. Quest'incontro non avrà una copertura in chiaro e potrà essere visto solamente dagli utenti Sky in esclusiva e a pagamento. Sia in TV sia in streaming. La diretta è garantita su Sky Sport e Sky Sport Tennis e online attraverso l'app SkyGo e il servizio di NOW e Tennis TV.

Dove vedere Ruud-Rublev in TV e streaming: l'orario

Anche per il secondo singolo in programma oggi, Ruud-Rublev non è prevista copertura in chiaro. Per sapere quale sarà la classifica finale del Gruppo John Newcombe e quali saranno i due tennisti che approderanno in semifinale delle ATP Finales di Torino, sarà necessario essere abbonati a Sky, sia per vedere il match in TV sia per il live streaming.

A che ora giocano Bolelli e Vavassori a Torino: diretta in chiaro

Le attenzioni dei tifosi italiani saranno però riservate principalmente ad una altro match inserito nella programmazione odierna, il doppio che vede in campo la coppia Bolelli/Vavassori sfidare Arevalo/Pavic. Una match decisivo per i due italiani che se vorranno passare il turno e approdare in semifinale dovranno forzatamente vincere. In questo caso, la partita sarà visibile anche in chiaro e verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e per il live streaming sulla piattaforma online RaiPlay, sempre senza costi aggiuntivi.