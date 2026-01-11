Aryna Sabalenka vince e mette in imbarazzo il fidanzato: “Spero di chiamarti presto in un altro modo”

Aryna Sabalenka ha vinto il primo torneo dell’anno battendo Marta Kostyuk nella finale di Brisbane, poi si è rivolta al fidanzato in tribuna mandandogli un invito esplicito a farle una richiesta…

Aryna Sabalenka inizia il 2026 alla grande, vincendo il torneo WTA 500 di Brisbane, antipasto del primo Slam stagionale, l'Australian Open, in programma a partire dal 18 gennaio. La 27enne numero uno al mondo ha battuto l'ucraina Marta Kostyuk in due set, 6-4/6-3. Nessuna stretta di mano alla fine del match tra le due, visto il rifiuto della sconfitta (anche a farsi fotografare dopo assieme): non una novità tra tenniste ucraine e russe/bielorusse, in conseguenza della guerra in atto. Comunque dopo la partita sono arrivati i complimenti della Sabalenka alla sua avversaria, assieme a un messaggio diretto al suo fidanzato, presente in tribuna. Georgios Frangulis non se l'aspettava, le telecamere lo hanno subito inquadrato mentre rideva abbastanza imbarazzato, di fronte a quella che era una richiesta a… chiederle di sposarla.

La ‘Tigre di Minsk' si era rivolta poco prima alla Kostyuk: "Prima di tutto, voglio congratularmi con Marta e la sua squadra per l'incredibile inizio di stagione. Vi auguro il meglio. Spero che ci incontreremo in molte altre finali per giocare un ottimo tennis".

Il discorso di Marta Kostyuk dopo la sconfitta con Aryna Sabalenka: "È doloroso vivere la realtà in Ucraina"

Dal canto suo la 23enne tennista di Kiev non era riuscita a trattenere l'emozione in precedenza nel ricordare la tragedia del suo popolo: "Vorrei spendere due parole sull'Ucraina – aveva detto la Kostyuk – Gioco ogni giorno con il cuore pesante. Migliaia di persone sono senza elettricità e acqua calda. Fuori ci sono -20 gradi. È incredibilmente doloroso vivere in questa realtà ogni giorno. Mia sorella dorme sotto tre coperte a causa del freddo a casa. Sono stata incredibilmente commossa e felice di vedere così tante bandiere ucraine questa settimana".

La Sabalenka invita apertamente il fidanzato Georgios Frangulis a sposarla: "Sto aumentando la pressione"

Poi è toccato parlare alla vincitrice del torneo (22simo titolo WTA per lei, di cui quattro del Grande Slam, due Australian Open e due US Open), che dopo i classici ringraziamenti a organizzatori e sponsor e le belle parole spese per la Kostyuk, ha piazzato la zampata guardando la postazione sugli spalti del suo team, nel quale era presente anche il 37enne Frangulis, ricchissimo imprenditore brasiliano di origini greche, nonché pilota automobilistico: "Grazie anche al mio fidanzato. Spero di poterti chiamare presto in un altro modo, vero? Sto solo aumentando la pressione".

Ovvio che il riferimento sia alla parola "marito" e altrettanto ovvio che la battuta sia stata fatta in diretta TV per far sì che tutto il mondo sappia che lei non aspetta altro…