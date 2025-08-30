Sabalenka e la proposta di matrimonio durante gli US Open: “Ho guardato il mio fidanzato”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una proposta di matrimonio nel bel mezzo della partita tra Aryna Sabalenka e Leylah Ferandez agli US Open. Quando l'immagine del fatidico gesto compiuto da uno spettatore, che ha chiesto la mano della fidanzata davanti al mondo intero, è apparsa sul maxi-schermo del Louis Armstrong Stadium c'è stato un boato da parte del pubblico. Un'esplosione improvvisa di gioia accompagnata da applausi fragorosi ha attirato (anche) l'attenzione delle tenniste, piacevolmente colpite dall'episodio che ha strappato loro un sorriso. Passata l'emozione e superato quell'intermezzo inatteso, in campo la tennista bielorussa ha ripreso a martellare l'avversaria e vinto il match (6-3, 7-6) ma si è "sciolta" nel dopo gara, al momento delle interviste.

Sabalenka sorpresa dalla proposta di matrimonio sugli spalti

Sabalenka aveva già intuito che la proposta di matrimonio sarebbe stata oggetto della discussione in conferenza stampa e anche di qualche domanda allusiva. Lì, in tribuna, ad assistere al suo incontro c'era il fidanzato, Georgios Frangulis, fondatore e CEO di Oakberry. Argomento succoso per alcuni reporter che hanno raccolto l'occasione al volo.

"Hai notato cosa è successo a metà partita?", è stata la domanda rivolta alla numero uno al mondo. "Sì – è la replica di Sabalenka, che ha già capito dove il suo interlocutore vuole andare a parare ma cerca di svicolare -. Credo sia la prima volta che qualcuno fa la proposta durante una mia partita. È stato un momento molto dolce e molto carino e credo che in quel momento quelle due persone fossero super felici". Fin qui la riflessione sulla scena salutata dall'euforia delle persone presenti sugli spalti. Quanto a se stessa, ha aggiunto: "Ho cercato di non lasciarmi distrarre troppo e restare concentrata su quel che dovevo fare in partita. Però, sì… è stato un momento fantastico e auguro loro un felice matrimonio".

La tennista russa e il riferimento al fidanzato, Georgios

Sabalenka sfodera un grande sorriso ma l'argomento non è chiuso. Il giornalista che ha dinanzi a sé la prende alla larga ma arriva esattamente dove la bielorussa aveva immaginato poco prima… "Speri che qualcun altro tra il pubblico abbia avuto qualche idea simile dopo aver visto cosa è successo?". Facile facile comprendere quale sia il senso di quella supposizione, la tennista non si sottrae e ‘serve' una risposta che spiazza tutti. "No… non voglio questo tipo di proposta – ha aggiunto -. Volete sapere se ho guardato il mio fidanzato? Sì, l'ho fatto (e sorride…). Ma nessuna pressione".