Aryna Sabalenka al giornalista in conferenza: "Stai cercando di mettermi pressione o cosa?" Aryna Sabalenka ha dato vita a uno scambio di battute divertito con un giornalista nella conferenza che ha seguito la vittoria su Lucia Bronzetti a Indian Wells.

A cura di Paolo Fiorenza

Aryna Sabalenka ha battuto agevolmente Lucia Bronzetti 6-1/6-2 nei sedicesimi dell'ATP 1000 di Indian Wells e ora affronterà negli ottavi, in un altro match che la vedrà favoritissima, la 23enne inglese Sonay Kartal, numero 83 al mondo. La prossima partita della campionessa bielorussa è stata l'occasione per uno scambio di battute fuori dal copione in conferenza stampa, tra la Sabalenka e un giornalista: "Conosci Sonay Kartel?". "Penso di non aver mai giocato con lei prima e non ho visto molte sue partite, ma sono sicura che il mio team preparerà alcuni filmati su di lei, guarderemo alcune delle sue partite", ha risposto Aryna.

Aryna Sabalenka al giornalista: "Stai cercando di mettermi pressione?"

A quel punto il giornalista ha ripreso la parola, aggiungendo qualcosa sulla tennista inglese: "Le piacciono queste condizioni, è cresciuta sulla costa meridionale dell'Inghilterra in un posto chiamato Brighton". La numero uno al mondo ha ribattuto allora: "Stai cercando di mettermi un po' di pressione in questo momento o cosa?".

Lo scambio è andato avanti ancora un po': "Sto cercando di darti qualche informazione", "OK, grazie, grazie", "Probabilmente le piacerebbe giocare nel vento, a te quanto piace giocare nel vento?", "Penso di essermi adattata bene alle condizioni odierne. Anche a me piace questo campo, quindi in questa cosa siamo uguali. Amiamo il tennis", ha concluso il siparietto sorridendo la 26enne di Minsk.

Aryna Sabalenka manda un bacio quando dice in italiano "pasta, bellissima"

Cosa fa la numero uno al mondo quando non si allena o gioca: "Cucino con la mia squadra. Pasta, bellissima"

Nel prosieguo della conferenza, la Sabalenka ha risposto poi alla domanda su cosa faccia nel suo tempo libero a Indian Wells quando non si allena o gioca: "Mi rilasso, guardo Netflix, Formula 1… guardo Netflix – ha ripetuto ridendo – Non esco, cucino con la mia squadra. Ho due italiani, molto intelligenti, devo dire. Pasta, bellissima (queste due parole le dice in italiano, mandando poi un bacio, ndr). Quindi, sì, mangiare, Netflix e, non so, divertirmi con la mia squadra". Aryna sembra adesso ben in fiducia dopo l'inattesa sconfitta a Dubai contro la danese Tauson: Sonay Kartal è avvisata.