Arthur Fils si sfoga a Indian Wells: distrugge la racchetta, che finisce subito nella spazzatura

Arthur Fils e Alexander Zverev hanno aperto il programma dei quarti di finale del torneo 1000 di Indian Wells. Il francese e il tedesco hanno giocato sotto il sole cocente della California. L'avvio di Zverev è stato eccellente, quello del francese no e dopo aver subito il secondo break Fils ha subito frantumato la sua racchetta. Ora, non è una cosa rara vedere una racchetta distrutta, ma distruggerla dopo una ventina di minuti di partita è cosa che forse nemmeno John McEnroe ha mai fatto.

Fils commette doppio fallo e si infuria

Fils ha vissuto un 2025 terribile, una serie di infortuni lo hanno fatto precipitare in classifica, è tornato e si è ripreso bene. Finale a Doha e quarti a Indian Wells, con una serie di scalpi importanti. E la classifica sorride. Il quarto di Indian Wells è contro l'amico Zverev, ma amici o no, in campo si vuole vincere e dopo un avvio bruttarello il transalpino perde la pazienza e distrugge la racchetta dopo aver commesso un doppio fallo che regala il secondo break del primo set a Zverev.

Furia vera quella di Fils che ha spaccato la sua racchetta, con tanto di inquadratura quasi morbosa delle telecamere che hanno indugiato sulla racchetta ormai solo buona per la spazzatura. Da lì, poi, Zverev si è involato verso la conquista del primo set, 6-2. Prendendosi poi il secondo 6-3 e dunque il posto in semifinale.

Zverev sul cammino di Sinner a Indian Wells

Zverev sarà l'avversario di Sinner, che per accedere alle semifinali di Indian Wells dovrà battere Learner Tien. L'azzurro sarà largamente favorito nei confronti dell'americano, nell'incontro che prenderà il via non prima delle ore 21.