Arnaldi di gomma, l'acrobazia pazzesca manda in confusione Shelton: Acapulco in estasi Matteo Arnaldi è stato sconfitto da Shelton in tre set ad Acapulco, ma ha mostrato dunque doti eccezionali soprattutto in difesa. Uno in particolare il punto da applausi.

Matteo Arnaldi, come sempre, ha dato tutto in campo contro Shelton. Il tennista italiano è stato battuto in tre set dall'americano nei sedicesimi di finale del torneo di Acapulco. Una lotta serrata quella tra i due, in cui non sono mancati i momenti entusiasmanti, anche a giudicare dalla reazione del pubblico entusiasta. Matteo ci ha provato fino alla fine, mettendo in grande difficoltà il numero 17 al mondo, anche grazie alla sua eccezionale elasticità e fisicità.

"Dare sempre tutto". Questo il mantra di Arnaldi ribadito anche dopo la precedente impresa sul cemento messicano contro Fritz. E anche come Shelton, Matteo è stato superlativo anche in difesa. Il campo si è trasformato in un'arena con i due giocatori che hanno dato vita ad una serie di scambi tiratissimi ed eccezionali. Uno in particolare è finito in copertina, esaltando le doti del tennista ligure che è sembrato davvero di gomma.

Arnaldi infatti ha fatto capire sin dall’inizio a Shelton che non sarebbe stato facile fargli un punto, nonostante la sua esplosività. Sul punteggio di 1-1 con Ben al servizio, l’azzurro è stato costretto a giocare sulla difensiva, alla luce dell’aggressività del suo avversario che ha subito preso la rete.

Matteo ha rimesso la palla in campo, e ha trovato la volée di Shelton non definitiva: Arnaldi è arrivato sulla pallina e ovviamente ha tentato il pallonetto, purtroppo per lui non perfetto. A quel punto Shelton ha piazzato lo smash che sembrava definitivo, trovandosi però il muro italiano che con un quasi con un contro-smash è arrivato sulla sfera e ha messo la pallina in campo con una traiettoria velenosa.

Bravo l’americano a farsi trovare pronto e spedire la sfera dall’altra parte del campo, per un Arnaldi che ha dovuto fare un miracolo. Spaccata impressionante di Matteo che è finito con le due mani sul cemento, e ha dovuto fare una giravolta acrobatica voltando le spalle all’altra parte del campo, finendo poi pancia a terra. A quel punto Shelton avrebbe dovuto piazzare uno smash molto facile, e invece innervosito dal prolungarsi di uno scambio che avrebbe dovuto chiudere con ampio anticipo, ha tirato clamorosamente fuori. Perso un punto che avrebbe potuto portare a casa almeno tre volte.

Il sorriso di Matteo, felice per la sua prodigiosa difesa, è stato accompagnato dal boato del pubblico al momento del ritorno in panchina: premiata la sua eccezionale capacità di non mollare mai.