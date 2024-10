video suggerito

Anna Kalinskaya ha un crollo emotivo in campo: la tennista quasi in lacrime a Ningbo La tennista russa, numero 12 WTA, che è anche la fidanzata di Jannik Sinner, ha avuto una crisi emotiva in campo ed è finita quasi in lacrime durante la partita con Muchova.

A cura di Alessio Morra

Anna Kalinsakya negli ultimi mesi ha aumentato la sua popolarità, che già c'era essendo la russa una tennista professionista di buonissimo livello. Ora però è un personaggio noto pure per la relazione sentimentale con Jannik Sinner, il numero 1 ATP. Kalinsakya nel finire di stagione aveva due grandi obiettivi: entrare nella top 10, che sarebbe potuto valere anche un posto da riserva alla WTA Finals. Per questo la giocatrice russa è rimasta a giocare in Cina, dove però è stata sconfitta da Muchova. Durante l'incontro la tennista venticinquenne ha avuto una crisi emotiva, che non ha lasciato indifferenti.

Kalinskaya sconfitta da Muchova in Cina

Kalinsakya è rimasta in Cina per disputare il torneo di Ningbo, un torneo che poteva darle l'ingresso nella top ten. La giocatrice russa si è qualificata per i quarti di finale, che ha giocato contro Muchova. Sfida durissima, perché la ceca è in basso in classifica, ma solo a causa di un infortunio e da quando è tornata ha ottenuto risultati eccellenti. Kalinskaya è stata sconfitta in tre set e probabilmente, almeno per ora, deve dare l'addio al sogno della top ten.

Kalinskaya ha vissuto un momento di sconforto in campo

Nel corso dell'incontro la giocatrice russa ha avuto un crollo emotivo. In un cambio di campo è arrivata quasi alle lacrime. Lo stress per il torneo, per il durissimo finale di una stagione vissuta ad alti livelli e quindi molto intensa potrebbero averla portata a quel momento. Poco dopo ha riassettato tutto, ma non è riuscita a imporsi contro Muchova, che ha raggiunto le semifinali. Kalinskaya, chiuso questo torneo, dalla prossima settimana sarà impegnata nel torneo WTA 500 di Tokyo, poi potrà rifiatare e prepararsi per il 2025, anno in cui proverà a raggiungere la top ten, per la prima volta.