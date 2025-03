video suggerito

Tennista crolla e si contorce prima di colpire: la scena si ripete due volte, paura in campo A Santiago del Cile paura per il tennista argentino Justo in occasione della partita contro Olivieri. Inevitabile il ritiro poco prima della fine. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

Il challenger di Santiago del Cile è stato contraddistinto da una brutta situazione con sfortunato protagonista Guido Justo. Il tennista numero 413 del mondo ha accusato un doppio problema fisico, facendo preoccupare tutti i presenti. In due occasioni, il giocatore si è disinteressato di rispondere ai colpi del connazionale Olivieri, accasciandosi sulla terra rossa e contorcendosi. Impossibile per lui portare a termine la partita, con i crampi che si sono rivelati più gravi del previsto

La prima situazione particolare si è verificata sul punteggio di 5-5, quando il 131° giocatore del ranking ATP Olivieri ha servito per portarsi in vantaggio. Scambio massacrante sulla terra rossa cilena, con Justo protagonista di almeno due recuperi miracolosi. Per salvarsi ecco un pallonetto perfetto a scavalcare l’avversario che dal canto suo è riuscito con un guizzo ad arrivare sulla pallina.

L’unica cosa che Olivieri ha potuto fare è alzare a sua volta una traiettoria altissima, appartenente facile da colpire per Junto che avrebbe potuto trasformare l’azione da difensiva in offensiva. E invece ecco il colpo di scena, invece di tirare lo smash, il giocatore argentino si è accasciato al suolo.

Dopo essersi rotolato sulla terra con tanto di urla di dolore Justo ha provato ad alzarsi, ma è finito nuovamente a terra. Raggiunto dagli addetti ai lavori è stato sottoposto alle cure del caso, con lo stesso Olivieri che si è avvicinato per rendersi conto delle sue condizioni. Dopo qualche minuto il tennista ha provato a riprendere la gara, ma ecco che il copione si è ripetuto. Prima di colpire, disinteressandosi della pallina, Justo è tornato a contocersi a terra. Questa volta non c'è stato nulla da fare e il match si è chiuso così. Il motivo di tanto dolore? A quanto pare i crampi che non hanno dato tregua al tennista sudamericano