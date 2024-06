video suggerito

Alcaraz-Zverev oggi in finale al Roland Garros 2024, orario e dove vedere la partita in TV e streaming Alcaraz-Zverev è la finale del Roland Garros in programma oggi non prima delle 14:30 con diretta TV e streaming su Eurosport, DAZN, Sky e Discovery+. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Alcaraz-Zverev è la finale del Roland Garros in programma oggi domenica 9 giugno non prima delle 14:30 con diretta TV e streaming su Eurosport, Sky, DAZN e Discovery+. Alcaraz dopo la vittoria contro Sinner, vuole conquistare il suo terzo torneo dello Slam dopo Wimbledon e gli US Open, anche se sfiderà un giocatore contro cui ha perso 5 volte su 9 precedenti. Seconda finale Slam per Zverev dopo quella persa agli US Open, una chance importante per il vincitore del torneo di Roma. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla finale del torneo maschile.

Quando si gioca Alcaraz-Zverev oggi al Roland Garros 2024: orario e programma della finale del Roland Garros

Alcaraz-Zverev, finale del Roland Garros, si giocherà oggi domenica 9 giugno sul campo centrale Philippe Chatrier, non prima delle 14:30. Il tennista spagnolo e quello tedesco giocheranno il match a seguire quello della finale di doppio femminile, con Errani e Paolini in campo.

Dove vedere Alcaraz-Zverev oggi al Roland Garros in TV e streaming

Dove vedere Alcaraz-Zverev in TV oggi al Roland Garros? La partita sarà trasmessa in TV su Eurosport, visibile sia su Sky (canale 210 o 211) che su DAZN. Diretta streaming su Eurosport Player, DAZN, Sky Go (app per gli abbonati Sky) e Discovery+.

Alcaraz-Zverev in TV in chiaro, non è prevista la diretta della finale

La partita tra Alcaraz e Zverev non si potrà vedere in TV in chiaro. Non è prevista infatti nessuna diretta libera da abbonamenti, anche in streaming.

Alcaraz-Zverev, i precedenti in carriera

Alcaraz e Zverev si conoscono molto bene visto che si sono affrontati in carriera ben 9 volte. 5 i successi del tennista tedesco, anche se nell’unica finale disputata, nel Masters 1000 di Madrid ad imporsi fu lo spagnolo. L’ultimo incrocio risale a Indian Wells con la vittoria di Carlitos, che però era stato estromesso nei quarti dell’Australian Open proprio dal tedesco.

Quanto guadagna chi vince la finale del Roland Garros, il montepremi

Quanto guadagnerà il vincitore del Roland Garros? Il campione dell'edizione 2024 e dunque successore di Novak Djokovic intascherà la bellezza di 2.4 milioni di euro. Il doppio rispetto al finalista che percepirà 1.2 milioni di euro.

La classifica di Alcaraz e Zverev dopo il Roland Garros, il nuovo ranking ATP

Non ci saranno scossoni nella classifica ATP dopo la finale del Roland Garros. Sia Alcaraz che Zverev infatti manterranno la loro posizione a prescindere dal risultato. Lo spagnolo resterà al terzo posto, e il tedesco invece manterrà il 4° gradino del ranking.