Alcaraz scrive un messaggio criptico a Indian Wells: "N, ci vediamo presto". A chi si riferisce Carlos Alcaraz dopo essersi qualificato per gli ottavi di finale del torneo di Indian Wells ha scritto un messaggio criptico sulla telecamera, che è diventato popolare sui social.

A cura di Alessio Morra

Carlos Alcaraz è il campione in carica a Indian Wells, dove però quasi nessuno lo vede come favoritissimo. Anzi, lo spagnolo deve dare delle risposte dopo il non esaltante inizio di stagione. In California rischia di essere superato da Sinner e di scivolare al numero 3 della classifica ATP. Alcaraz, però, è partito bene, ha dato delle risposte e dopo aver sconfitto Auger-Aliassime nel terzo turno ha lanciato un messaggio misterioso firmando la telecamera, mistero che ha provato ad alimentare dopo il match sui social.

Dopo un avvio sofferto con Arnaldi, che si era imposto al tie-break del primo set, Alcaraz si è sbloccato e ha vinto 6-0 6-1 i set successivi. Nell'incontro successivo è stato spazzato via pure Auger-Aliassime, piegato con il punteggio di 6-2 6-3. Un successo convincente che permette a Carlos Alcaraz di giocare gli ottavi da favorito contro Marozsan, che lo batté sorprendentemente a Roma lo scorso maggio.

Dopo la partita come di consueto i vincitori degli incontri dei tornei 1000 ricevono un pennarello e scrivono qualcosa sulla telecamera. Alcaraz ha fatto la stessa cosa. Ma questa volta in modo criptico. Perché il classe 2003 ha scritto "N. See You Soon", cioè "ci vediamo presto". Ma quella N chi rappresenta?

Pochi secondi dopo c'erano già mille domande e altrettante risposte sui social. Di certo non era riferito all'amico Jannik Sinner. C'è stato chi ha ipotizzato un guanto di sfida a Novak Djokovic, ma è più facile prevedere invece che quella N rappresenti Rafa Nadal, amico e anzi fratello maggiore di Alcaraz che fa sentire la sua vicinanza a Rafa che ha dovuto dare forfait pure a Indian Wells, a causa di problemi fisici.

Alcaraz è l'unico vero delfino di Nadal, ha già raccolto la sua eredità, ma nonostante i successi già ottenuti rispetta molto chi ha scritto la storia del tennis, non solo spagnolo. Recentemente hanno giocato un'esibizione a Las Vegas e a Parigi dovrebbero disputare le Olimpiadi in doppio. Carlos potrebbe essere l'ultimo a giocare al fianco di Rafa.