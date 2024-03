Nadal-Alcaraz, dove vedere in TV e in streaming l’esibizione di Las Vegas: orario e data Rafa Nadal affronterà Carlos Alcaraz in una partita esibizione in programma domenica 3 marzo a Las Vegas. L’incontro si disputerà alle 21:30 ora italiana e sarà trasmesso in esclusiva da Netflix. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Rafa Nadal e Carlos Alcaraz tornano a giocare. I due fenomenali tennisti spagnoli hanno superato gli infortuni che li hanno stoppati nelle scorse settimane e stasera daranno vita a un'esibizione attesissima. Nadal e Alcaraz si affronteranno oggi a Las Vegas, in un incontro che verrà trasmesso in diretta solo da Netflix. L'incontro non prenderà il via prima delle 21:30 italiane.

Il grande tennis in questo mese di marzo farà tappa negli Stati Uniti, dove si disputeranno prima il 1000 di Indian Wells (6-17 marzo) e poi quello di Miami (19-31 marzo). Nadal tornerà alle gare ufficialmente in California per il secondo torneo in quattordici mesi, ma prima sarà in campo contro il suo delfino Carlos Alcaraz, che ha bisogno di dare un segnale dopo i deludenti risultati di quest'avvio di 2024. La loro sfida si disputerà all'interno della Michelbob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino a Las Vegas.

A che ora gioca Nadal contro Alcaraz: orario e programma

Rafa Nadal in questo 2024 ha disputato solo tre partite nel torneo 250 di Brisbane, due vinte agevolmente, poi ha perso con Thompson. Carlos Alcaraz invece ha perso nei quarti agli Australian Open, poi è stato sorprendentemente battuto nelle semifinali di Buenos Aires prima di ritirarsi a Rio per un infortunio alla caviglia. La sfida tra i due fenomeni di Spagna si disputerà alle 21:30 ora italiana (le 12:30 di Las Vegas).

Nadal-Alcaraz l'esibizione di Las Vegas, dove vederla in TV e streaming

La sfida esibizione tra tra Rafa e Carlos è un'esclusiva assoluta di Netflix. Ciò significa che potranno seguirla in diretta TV solo gli abbonati alla piattaforma, che da tempo produce serie o documentari a tema sportivo ma che per la prima volta entra in modo diretto nella trasmissione di un evento. Per seguire Nadal-Alcaraz serve l'abbonamento a Netflix, e per seguirlo in streaming occorre una Smart TV o un pc, un tablet o uno smartphone.

I precedenti tra Nadal e Alcaraz

Tre volte si sono sfidati in partite ufficiali. Negli head to head questa esibizione non verrà conteggiata. Nadal ha vinto nel 2021 a Madrid e poi ha sconfitto Alcaraz in una bellissima semifinale a Indian Wells nel 2022. Carlos si prese la rivincita poche settimane dopo nel torneo di Madrid.