Alcaraz parla ai giocatori del PSG al Roland Garros: “Mi dispiace, ma conosco quelli dell’Inter” Carlos Alcaraz dopo la vittoria con Zeppieri al Roland Garros si è lasciato andare ad una rivelazione sulla finale di Champions. Tiferà per il PSG anche se è dispiaciuto per il mancato supporto all’Inter. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

Carlos Alcaraz, come tanti suoi colleghi, impegni tennistici permettendo, sabato sera si godrà dal Roland Garros la finale di Champions League. Il tennista spagnolo, grande appassionato di calcio, ha già spiegato che farà il tifo per il PSG contro l'Inter. Dopo la vittoria su Zeppieri nel primo turno dello Slam parigino, è tornato a parlare di pallone, giustificando meglio la sua scelta di tifo.

Carlos Alcaraz batte Zeppieri e poi si butta sul calcio, le battute sulla finale di Champions

Fabrice Santoro, gloria del tennis francese e addetto alle interviste post-partita al Roland Garros, oltre alle domande strettamente tennistiche ha stuzzicato Alcaraz sull’argomento calcio: "Hai appena battuto un giocatore italiano. Siamo in Francia. Ti piace il calcio, vero?". Carlitos, grande tifoso del Real Madrid, ha confermato la sua passione per il pallone, sotto lo sguardo di alcune delle stelle del Paris Saint-Germain.

Alcaraz gioca di fronte alle stelle del PSG, c'è anche Hakimi

Infatti, Santoro gli ha fatto notare: "Tra pochi giorni avremo un grande momento per Parigi, per la Francia… è la finale di Champions League. Proprio dietro di te ci sono Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Désiré Doué, João Neves…". Molto sorridente e un po’ imbarazzato, il campione in carica del Roland Garros ha confermato la sua preferenza in vista del match più importante della stagione calcistica continentale: "Sarà una partita davvero bella. Da appassionato di calcio, ovviamente, la guarderò… Tiferò per il PSG per diversi motivi. Conosco Hakimi. Ovviamente anche l’allenatore del PSG”.

Insomma, scelta fatta in vista della finale di Champions League, anche se Alcaraz si è quasi voluto scusare con i calciatori dell’Inter. Anche con alcuni di loro, del resto, il tennista spagnolo ha un buon rapporto: "Mi dispiace, ragazzi. È difficile, perché conosco anche alcuni giocatori dell’Inter. Ma in questa partita sarò con il PSG".