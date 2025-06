Alcaraz parla agli spettatori del Roland Garros: “Devo scusarmi con voi, ma devo fare il mio lavoro”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Carlos Alcaraz ha demolito Tommy Paul al Roland Garros, il malcapitato Tommy Paul, che si è trovato di fronte una versione praticamente perfetta dello spagnolo, che dopo 51 minuti aveva già vinto due set. E ora sul suo cammino c'è Lorenzo Musetti, che ha eliminato Tiafoe. Sia durante che dopo la partita lo spagnolo ha sorriso e una volta ai microfoni di Eurosport ha spiegato esattamente come si è sentito mentre era sul campo, e contestualmente ha lanciato il guanto di sfida oltre che a Musetti, pure a Sinner.

Alcaraz elimina Paul, venerdì sfiderà in semifinale Musetti

Aveva perso tre set in quattro partite, uno con Maroszan, uno con Dzumhur e uno pure con Shelton. Dubbi su Alcaraz non ce n'erano né sul successo su Tommy Paul. Ma l'incontro è stato spaziale, perché Carlos ha piallato l'avversario, che pure lo aveva battuto già due volte in carriera. Lo spagnolo parte a razzo, 6-0, poi 6-1. 51 minuti e due set a zero per Alcaraz, che nel terzo concede qualcosa all'americano, che però sul 4-4 perde il servizio e successivamente la partita. L'ex numero 1 venerdì se la vedrà ancora con Musetti, come nella finale di Monte Carlo e la semifinale di Roma.

"Devo scusarmi con voi, ma devo fare il mio lavoro"

Che l'andazzo fosse quello dei giorni migliori si era capito subito. Nel secondo game Alcaraz è così tranquillo che a un certo punto si ferma, convinto di aver sbagliato un pallonetto, ma poi si riaccende quando vede l'avversario, malcapitato, colpire. Un tennis di livello altissimo. Non si è nascosto il classe 2003 che parlando con Mats Wilander, tre volte campione al Roland Garros, ha dichiarato: "Stasera potevo chiudere gli occhi e la palla era sempre in campo".

Dopo ha analizzato l'incontro e il torneo e ha voluto lasciare un messaggio agli spettatori, che hanno sborsato una cifra importante per una partita durata pochissimo: "Devo scusarmi con voi. So che volevate guardare più tennis. Ma io devo fare il mio lavoro".