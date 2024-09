video suggerito

Alcaraz meravigliato dalla reazione di Sinner al ricorso della Wada: “È incredibile” Carlos Alcaraz, da Pechino, ha elogiato Jannik Sinner, che nonostante sia ancora coinvolto nel caso Clostebol – la Wada ha fatto ricorso – continua a giocare su un livello strepitoso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno un'eccellente rapporto di amicizia. Sono i due migliori tennisti in circolazione, hanno vinto due Slam a testa, sono rivali sì, ma anche amici. E un amico si vede nel momento del bisogno. Ora che la WADA ha fatto ricorso contro l'assoluzione del numero 1 ATP, lo spagnolo scende in campo e regala splendide parole al tennista italiano.

La Wada ha fatto ricorso contro Sinner

Sinner era finito sotto indagine la scorsa primavera, indagine tenuta nascosto. Jannik è stato assolto nel mese di agosto per il caso Clostebol. Assoluzione con formula piena, ha perso ‘solo' i punti e il montepremi conquistato a Indian Wells. La WADA, l'Agenzia Mondiale Antidoping, aveva la possibilità di presentare ricorso e dopo oltre un mese lo ha presentato. Una situazione assurda, che ha alimentato le polemiche – con il solito Kyrgios che ha sparato a zero – e ha stupito e fatto storcere il naso al pur placido Jannik, che nonostante tutto continua a giocare e a vincere pure a Pechino.

Alcaraz elogia l'amico Jannik Sinner

In Cina c'è pure Carlos Alcaraz, che ha ricevuto nella conferenza stampa seguita al match con Grieksppoor su Sinner e per l'azzurro ha usato belle parole. Descrivendo esattamente il suo stato d'animo: "Per lui è difficile. So che è una situazione davvero difficile. So che tutti ne parlano. Come ho detto a New York, probabilmente, la gente ha iniziato a guardarlo in modo diverso. Non so come sia possibile".

Jannik riesce a mettere da parte tutto quando scende in campo

Un'analisi che va oltre e che arriva fino al campo. Perché Alcaraz sa bene, o quantomeno capisce cos'ha nella testa Sinner e per questo esalta Jannik che nonostante tutto quello che gli è successo gioca in modo strepitoso: "Comunque, il gioco e il livello a cui sta giocando, con tutto quello che ha passato in questo momento, è pazzesco. Riesce a mettere da parte tutte le cose quando scende in campo, giocando un buon tennis, è incredibile". Aggiungendo: "Spero che questa storia finisca presto e che lui possa concentrarsi su ciò che ama, ovvero giocare a tennis, cercando di continuare a farlo".