Alcaraz aveva già capito tutto su Sinner tanti mesi fa: parole profetiche sul numero uno Adesso che Jannik Sinner è il nuovo numero uno al mondo del tennis, riemergono le parole profetiche pronunciate qualche mese fa da Carlos Alvaraz: lui sapeva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Adesso che la vicenda del numero uno al mondo è andata in archivio dopo il forfait di Novak Djokovic dovuto all'infortunio al ginocchio destro che lo ha costretto ad operarsi, i riflettori al Roland Garros possono essere tutti puntati sull'attesissima semifinale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ovvero il nuovo re del tennis mondiale e colui che lo insidierà per i prossimi anni. La stima tra i due – separati da due anni, più giovane lo spagnolo – è altissima, così come eccellente è il loro rapporto personale. Adesso riemerge una previsione profetica di Alcaraz, che qualche mese fa già aveva capito come sarebbe andata a finire la corsa tra lui, Jannik, Djokovic e Medvedev per il numero uno in classifica.

La profezia di Alcaraz sul numero uno di Sinner

Era il novembre dell'anno scorso e i due erano impegnati alle ATP Finals che si giocavano a Torino. Alla domanda se Sinner sarebbe stato un suo rivale per i titoli del Grande Slam nel 2024, Alcaraz rispose senza esitazione: "Assolutamente, non ho dubbi. Lui è uno di quelli che può vincere un torneo del Grande Slam – sentenziò, spingendosi poi ancora più in là di sua iniziativa – Penso che raggiungerà il numero uno nel 2024 o si guadagnerà la chance di diventarlo. Questa è la mia previsione".

Una profezia non così scontata, visto che in quel momento era proprio Alcaraz ad essere il più vicino a Djokovic in classifica (8455 punti contro 9945), con Medvedev terzo (7200 punti) e Sinner quarto molto staccato (5490). Ma il ragazzo di Murcia sapeva bene di cosa parlava, avendo perso contro l'altoatesino le due volte precedenti in cui ci aveva giocato contro, a Miami e Pechino. Alcaraz poi avrebbe vinto l'ultima sfida tra i due, giocatasi quest'anno in semifinale a Indian Wells, portando il bilancio complessivo a 4 vittorie per ciascuno.

Chi vince sarà favorito in finale al Roland Garros

Adesso arriva una partita dal peso specifico enorme, visto che spianerebbe la strada alla finale contro uno tra Ruud e il vincente della sfida tra Zverev e De Minaur. Chiunque dovesse vincere tra Alcaraz e Sinner, sarebbe il netto favorito della finale del Roland Garros.