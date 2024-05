video suggerito

Alcaraz svela il messaggio bellissimo inviato a Sinner nel momento più difficile: non era tenuto Dopo aver saputo dell’infortunio di Sinner, Alcaraz gli ha fatto sentire la sua vicinanza con un messaggio: “Gli auguro solo il meglio durante questi momenti difficili” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si affrontano testa a testa in ogni torneo, ma dietro la maschera dei campioni si celano due ragazzi dal cuore d'oro. Lo spagnolo è il favorito anche per il Roland Garros dove il suo collega altoatesino si è presentato dopo aver superato un problema all'anca che lo ha costretto a ritirarsi da Madrid.

Ora è tornato, anche se non è al massimo della forma, ma i primi allenamenti di Parigi ci fanno vedere spazzi di un Sinner che non ha nessuna voglia di arrendersi. Ed è proprio su questo tema che Alcaraz ha fatto una grande rivelazione: nel momento più difficile per il suo rivale gli ha inviato un messaggio sentito, da campione a campione.

Come riportato da Roland Garros Press il tennista spagnolo ha svelato cosa ha detto al suo avversario subito dopo aver saputo dell'infortunio all'anca che lo ha costretto a ritirarsi dal torneo di Madrid: "Gli auguro il meglio nei momenti difficili e durante tutta la sua carriera".

Parole di grande sostegno verso uno dei suoi rivali più temibili. Alcaraz ha parlato del loro rapporto anche al di fuori dal campo, dei momenti condivisi insieme e dell'amicizia che si è creata lontano dai riflettori. Per questo, quando ha saluto delle sue grandi difficoltà, ha deciso di mostrargli il suo sostegno incondizionato e di tendergli una mano.

Il messaggio di Alcaraz a Sinner

Non era un gesto dovuto, ma lo spagnolo ha voluto far sentire la sua vicinanza a Sinner mentre cercava di recuperare dal problema all'anca con il Roland Garros nel mirino: "È davvero una brava persona fuori dal campo. Abbiamo condiviso tanti bei momenti. Parliamo un po' quando lo vedo in giro".

Il messaggio è sentito: "Quando ho visto la brutta notizia del suo infortunio gli ho scritto solo per augurargli una pronta guarigione e spero di vederlo qui, perché penso che sia fantastico per tutti avere i migliori giocatori del mondo nei tornei, vederli in giro. Gli auguro solo il meglio durante questi momenti difficili, durante tutta la sua carriera, e spero di condividere grandi momenti in futuro".