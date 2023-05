Agli Internazionali di Roma c’è grosso problema sul Centrale: Sinner può essere il più danneggiato Jannik Sinner è uno dei beniamini agli Internazionali d’Italia. Ma nonostante ciò il tennista italiano al Foro Italico ha giocato su un campo centrale mezzo vuoto.

Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Il tennista altoatesino martedì sfiderà l'argentino Cerundolo. Un match alla portata per Sinner che ha l'ambizione di arrivare, almeno, fino alle semifinali. Ma agli Internazionali l'azzurro si trova in una situazione al limite del paradossale. Perché nonostante a Roma abbia un forte supporto dei tifosi quando scende in campo sul campo centrale lo fa con uno stadio mezzo vuoto. Una cosa davvero incredibile, ma che ha una spiegazione.

Che Sinner sia uno dei beniamini del pubblico del Foro Italico è cosa nota. Il tennis grazie ai risultati di Jannik, Berrettini e Musetti è tornato popolarissimo in Italia e l'entusiasmo è alle stelle per questi Internazionali d'Italia, e c'è anche la speranza (concreta) di poter ottenere un grande risultato. Ma Sinner si ritrova ad avere un problema alquanto inaspettato. Perché il Centrale degli Internazionali quando gioca lui non è stato pieno in ogni ordine di posto, a differenza della Grand Stand Arena e soprattutto del Pietrangeli.

Come mai succede questo? Perché se c'è tanto affetto e tanto tifo per l'italiano i tifosi non seguono Jannik sul Centrale? La risposta è molto semplice. I biglietti del Campo Centrale hanno un costo molto elevato. E per questo molti appassionati, che acquistano i biglietti con mesi d'anticipo e si recano a Roma per seguire il torneo, perché appassionati di tennis, hanno scelto di comperare biglietti meno costosi.

Per seguire Sinner-Shevchenko del terzo turno servivano almeno 80 euro, il prezzo massimo era di 217 euro. Perché quelli più economici (da 65 e 75 euro) erano andati a ruba. Quello era il costo della sessione serale di domenica 14 maggio, che prevedeva anche un incontro femminile, chiusosi velocemente per il ritiro di una delle due protagoniste. Costi molto minori invece per vedere live gli incontri sul meraviglioso Campo Pietrangeli.

Le immagini che si potevano vedere dalla TV e che si sono viste anche sul web sono in un certo senso impietose. Tutto esaurito sul Pietrangeli per il match tra Ruud e Bublik, per carità due buonissimi giocatori, e Centrale mezzo vuoto per Sinner-Shevchenko, il match clou della giornata, che si è rivelato anche più complicato del previsto.

Gli organizzatori, che rischiano di aver fatto un calcolo sbagliato, non aiutano Sinner, che in questi primi turni – in cui si possono seguire decine di partite anche sul Grand Stand e sul Pietrangeli, oltre che su campi laterali – viene penalizzato e non poco. Perché in questo modo Jannik viene privato del grande tifo, che un pubblico caldo e appassionato come quello di Roma potrebbe dargli.

Tornare indietro ora non si può. Perché il costo dei biglietti non può variare dall'oggi al domani. Ma si spera, comunque, che nei prossimi turni il Centrale sia colmo di tifosi e appassionati pronti a seguire e a sostenere dal vivo Sinner, che ha un tabellone eccellente e può spingersi almeno fino alle semifinali.