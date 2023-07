A Kitzbuhel il tennis è roba da ricchi: il campo è annaffiato con lo champagne, ma c’è un trucco A Kitzbuhel un addetto ai campi ha sbalordito tutti pulendo il campo centrale usando una bottiglia di champagne. Una scena insolita, ma che in realtà ha una spiegazione molto semplice.

A cura di Alessio Morra

L'ultimo torneo sulla terra rossa dell'estate è quello di Kitzbuhel, un torneo che per anni è stato un must ed è stato estremamente ben frequentato, tanto da avere un albo d'oro straordinario. Da qualche anno non è più così. Ma il fascino di Kitzbuhel resta comunque intatto e in Austria si sono distinti per il modo con cui annaffiano il campo, qualcosa di molto particolare, anzi di unico nel suo genere. Un unicum che si può vedere solo a Kitz.

Rinomatissima località di montagna, famosa in tutto per le sue piste di sci e per la mitica Streif, la pista dove si disputano le gare di Coppa del Mondo, Kitzbuhel ospita dal dopoguerra un torneo di tennis che in passato è stato vinto da ex numeri 1 come Pete Sampras e Thomas Muster, ma anche Guillermo Vilas. Quest'anno il numero uno del tabellone è l'argentino Etcheverry, un ragazzo in crescita.

Il torneo è iniziato lunedì 31 luglio e si chiuderà sabato con la finale. Nella prima giornata, in cui è stato subito eliminato Cecchinato, si sono disputati diversi incontri sul centrale e come d'abitudine il campo in terra rossa va ripulito, va bagnato, prima di un match o tra un set e l'altro. E durante uno di questi momenti uno degli addetti al campo ha preso una bottiglia di champagne e ha iniziato a innaffiare il campo. Un'immagine particolare che ha colpito gli appassionati, ma non solo. Un'immagine che ha fatto il giro del web e dei social.

In tanti sono rimasti colpiti da un video sbucato online in cui si vede quest'addetto pulire il campo con l'acqua che fuoriesce da una bottiglia di champagne. Commenti a pioggia, alcuni simpatici, altri inutili, su quel gesto che in realtà non ha nulla di sfacciato. Perché da quella bottiglia non esce nemmeno una goccia di champagne, ma solo acqua, quella che serve al campo in terra battuta.

Immagine diventa virale grazie a un trucco o meglio a un accorgimento che forse al primo impatto non tutti hanno notato. Perché all'interno di quella bottiglia di champagne c'è un tubo, anzi il tubo da dove arriva l'acqua che va a sistemare il campo di Kitzbuhel, che chissà magari ha lanciato una moda che sarà seguita in futuro anche dagli altri tornei sul rosso.