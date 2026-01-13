Ueli Kestenholz travolto da una valanga: l’ex medagliato olimpico di snowboard è morto a 50 anni

Tragedia in alta montagna: lo svizzero Ueli Kestenholz è morto travolto da una valanga dopo essere stato trasportato in elisoccorso per le ferite riportate. Il campione di snowboard aveva solo 50 anni.

Lo snowboard ha perso uno dei suoi storici campioni: Ueli Kestenholz, il primo medagliato olimpico nella storia dello snowboard svizzero è morto dopo essere stato travolto da una valanga. A comunicarlo è stata la stessa federazione elvetica: il suo compagno si è riuscito a salvare e a chiamare i soccorsi ma per Kestenholz, 50 anni, non c'è stato alcunché da fare. Lascia due figli.

Ueli Kestenholz travolto da una valanga: "A 2.400 metri di altitudine"

Ueli Kestenholz si trovava nel Canton Vallese in Svizzera al momento della tragedia, insieme ad un altro sciatore: "Si è verificata una valanga a circa 2.400 metri di altitudine per cause sconosciute", ha annunciato la polizia vallesana, come riportato dalle cronache locali e dalla stessa Federazione svizzera di Sci che ne ha ufficializzato la scomparsa: "Swiss-Ski e la comunità dello snowboard piangono la perdita di Ueli Kestenholz. Il primo svizzero medagliato olimpico in una disciplina dello snowboard è morto in un incidente di valanga all'età di soli 50 anni".

Il tentativo disperato di salvare Kestenholz: deceduto in ospedale per le gravi ferite

Il suo compagno è riuscito a mettersi in salvo da solo e a chiamare i soccorsi ma non c'è stato nulla da fare per Kestenholz. È rimasto intrappolato nella neve, riportando però gravi conseguenze. Poi è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Visp, poi trasferito a Sion, ma è deceduto a causa delle ferite riportate.

Chi era Ueli Kestenholz, icona assoluta dello snowboard svizzero

Nel 1998, a soli 22 anni, Ueli Kestenholz riscrisse la storia dello snowboard elvetico conquistando la prima medaglia olimpica in questa disciplina, il bronzo nello slalom gigante alle Olimpiadi invernali di Nagano. Un autentico mito per gli sport invernali d'oltralpe, è salito sul podio cinque volte in Coppa del Mondo ed è stato due volte campione del mondo (2000 e 2001). Nella sua straordinaria carriera, conclusasi nel 2009, Kestenholz è stato anche due volte medaglia d'oro agli X-Games invernali nel boardercross e ha partecipato anche alle Olimpiadi del 2002 nello slalom gigante e del 2006 nello snowboardcross.