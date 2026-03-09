Tutti pazzi per lo sledge hockey, che cos’è il nuovo fenomeno della Paralimpiadi che diverte il pubblico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Italia di sledge hockey ha rimediato solo sconfitte in questo inizio di torneo paralimpico a Milano Cortina ma sembra interessare a pochissimi l'esito dei risultati del team azzurro, vista l'enorme affluenza e l'entusiasmo che si è generato attorno a questo sport e che ha visto record di spettatori sugli spalti dell'Arena SantaGiulia che continua a regalare per il pubblico milanese altro spettacolo tra gabbie, stecche e puck. Dopo l'entusiasmante successo del torneo maschile che ha visto il suo naturale e straordinario epilogo nella finale tra i colossi di Stati Uniti e Canada, ora di scena c'è l'hockey paralimpico che ha catalizzato su di sé la voglia di rivedere questa disciplina che manca in città dal 2023.

L'ennesimo biglietto da visita perfetto per portare avanti il progetto e gli impegni di impianti per sport del ghiaccio a Milano. Sulla scia delle Olimpiadi e del successo dell'hockey, che ha riacceso i riflettori sul desiderio dei tifosi di Milano di poter riassaporare la concreta possibilità di tornare a seguire una propria squadra nella massima divisione nazionale, ora anche le Paralimpiadi stanno aiutando istituzioni e Federazioni a portare avanti un entusiasmo che dovrà sfociare in qualcosa di concreto: "Impianti al momento temporanei che diverranno definitivi e stabili". Parole ribadite dallo stesso presidente FISG Andrea Gios a Fanpage e che si stanno nutrendo del clamoroso successo dello sledge hockey.

L'esplosione del para ice hockey a Milano Cortina: record assoluto di pubblico

La fame di hockey a Milano si era compresa benissimo ancor prima delle Olimpiadi di Milano Cortina, con il corteo di oltre 3mila tifosi in occasione dell'inaugurazione del Palaghiaccio SantaGiulia, e che avevano gremito le tribune per chiedere il ritorno di una squadra che dal 2023 non c'è più. Poi la conferma, giunta durante i Giochi Olimpici con lo spettacolo dei migliori team al mondo, sia per il torneo maschile che per quello femminile, fino alle Paralimpiadi che sono riuscite ad andare anche oltre, registrando una affluenza record di spettatori in occasione dell'esordio azzurro, contro i giganti degli Stati Uniti: 8.992 biglietti venduti, nuovo primato assoluto per una gara di Para Ice Hockey nella storia delle Paralimpiadi Invernali, superando Salt Lake City 2002.

Il successo dello sledge hockey e le sue regole: perché è così spettacolare

Le regole dello sledge hockey, o come è più conosciuto comunemente Para Ice Hockey, sono fondamentalmente le medesime dell'hockey tradizionale con il semplice distinguo che invece dei pattini, gli atleti, che hanno subito tutti problemi agli arti inferiori, "scivolano" sul ghiaccio su un apposito slittino. Il resto è tutto uguale, dalle protezioni, all'equipaggiamento (con due stecche di cui una serve per darsi la spinta), alle regole (concessi i contatti fisici) e alla durata (3 tempi da 15 minuti effettivi). Anche la spettacolarità e la meraviglia di un gioco decisamente trascinante sono rimaste evidentemente le medesime.