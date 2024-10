video suggerito

Straordinaria Federica Brignone in Coppa del Mondo, debutto col botto: dominatrice in slalom gigante Assolutamente incredibile il debutto in Coppa del Mondo di Federica Brignone che nello slalom gigante femminile ha dominato la scena a Solden con una seconda manche semplicemente perfetta. Un capolavoro che le vale un successo che già mette un punto esclamativo imperioso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Federica Brignone bagna il proprio debutto sulle nevi di Soldern nel modo migliore: vincendo lo slalom gigante femminile con una seconda manche incredibile in cui è riuscita a guadagnare il gap della 1a dove aveva chiuso solo col terzo tempo. Una prova impressionante, da vera e pura dominatrice senza rivali. Così si è presa la 28a vittoria personale, il 70° podio assoluto e 130° successo di una atleta azzurra in Coppa del Mondo.

Un capolavoro, pennellato sulle nevi di Solden che tutto erano quest'oggi tranne che perfette. Ma quando le condizioni diventano difficili, Federica Brignone ha insegnato che sa fare la differenza e così è stato in una seconda manche assolutamente dominante soprattutto nella parte finale dove si è presa la rivincita sulle avversarie sciando più velocemente di chiunque altra. La pista era devastata, la visibilità non perfetta ma l’azzurra ha saputo tracciare le traiettorie perfette recuperando un mezzo secondo decisivo e relegando la sorprendente neozelandese Robinson al secondo posto.

Brignone sul podio, la Schiffrin scalzata al 5° posto

Per sottolineare la grandezza del risultato e del livello di sciata di Federica Brignone, basti pensare che la campionessa del mondo attuale, Mikaela Shiffrin che scattava dai paletti con il miglior tempo nella prima manche, è scivolata inesorabilmente al quinto posto, lontanissima dal podio pur vantando un vantaggio iniziale di quasi mezzo secondo. Alla fine, solo il quinto tempo, con un secondo d 21 da Brignone. Che si è presa il successo di giornata, al debutto di Coppa del Mondo davanti a Robinson per 0.17 e a Scheib che si prende il primo podio in carriera, distante 1.18. Quarta Hensien.

L'ordine d'arrivo dello slalom gigante femminile di Coppa del Mondo

1. Federica Brignone (Italia) 100

2. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 80

3. Julia Scheib (Austria) 60

4. Katie Hensien (USA) 50

5. Mikaela Shiffrin (USA) 45

6. Thea Louise Stjernesund (Norvegia) 40

7. Nina O’Brien (USA) 36

8. Katharina Liensberger (Austria) 32

9. Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) 29

10. Lena Duerr (Germania) 26