Stesso tempo al centesimo due volte, poi Hector e Stjernesund fanno l’inchino a Federica Brignone

Sarah Hector e Thea Louise Stjernesund hanno realizzato lo stesso tempo sia nella prima che nella seconda manche del Gigante, entrambe hanno vinto l’argento. Quando hanno visto Federica Brignone si sono inchinate davanti a lei.

Federica Brignone ha vinto la medaglia d'oro anche nello slalom gigante. Un'impresa assoluta quella dell'azzurra, che poche settimane fa quasi non sapeva se avrebbe partecipato alle Olimpiadi e che invece porta a casa un secondo oro, dopo quello del Super G. Brignone è scesa in modo magnifico e ha tolto il primo posto a Sarah Hector e Thea Louise Stjernesund che incredibilmente dopo due manche avevano fatto realizzare lo stesso tempo. Una cosa incredibile. La svedese e la norvegese non si sono perse d'animo dopo l'arrivo di Federica e una volta vistala dopo il traguardo si sono inchinate ai suoi piedi.

L'incredibile argento di Stjernesund e Hector: tempo identico

Thea Louise Stjernesund e Sarah Hector hanno realizzato un'impresa ai confini della realtà. La norvegese scende con il pettorale numero 1 nella prima manche, la svedese con il 2. Entrambe realizzano lo stesso tempo, non una cosa inusuale. Ma a loro poco dopo si è aggiunta Lara Colturi. Tutte e tre erano ben posizionate, ma non nelle prime tre posizioni dopo la prima manche, dominata da Brignone.

Le tre medagliate dello slalom gigante di Milano Cortina 2026.

Nella seconda manche Stjernesund e Hector realizzano di nuovo esattamente lo stesso tempo. Pazzesco. Ovviamente un tempo al centesimo. Farlo una volta capita, due è quasi impossibile. Sanno di essere unite nello stesso destino, nessuno le supera fino a quando non arriva Brignone che le sbaraglia e si prende l'oro bis ai Giochi di Milano Cortina.

Svetta il Tricolore ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

L'inchino a Brignone, un gesto che vale più di mille parole

Argento per Stjernesund e Hector, che ottengono un risultato straordinario, probabilmente anche inaspettato. Così una volta trovatesi davanti Federica Brignone hanno deciso di omaggiarla con un fantastico inchino, che rappresenta un gesto semplice ma molto significativo. Perché il rispetto non si conquista solo con le vittorie ma con l'esempio dentro e fuori. E Brignone con il recupero mostruoso che l'ha portata ai Giochi e le ha regalato due ori ha mostrato di che stoffa è fatta.