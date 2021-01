Splendido successo di Sofia Goggia che ha vinto la discesa libera di St.Anton in Austria. L'azzurra ha chiuso in 1.24.06 e ha vinto nettamente. L'austriaca Tippler è arrivata quasi a un secondo (esattamente 96 centesimi). Terzo posto per l'americana Brezy Johnson a 1"04. Quinto posto per Laura Pirovano, ottava Elena Curtoni. Tredicesimo posto per Marta Bassino. Quindicesima la campionessa in carica Federica Brignone.

Tutte le vittorie sono belle questa forse un po' di più. Perché Goggia alla vigilia aveva gettato la maschera e aveva detto apertamente che voleva vincere e lo ha fatto: "Ho messo insieme i pezzi e ho le idee chiare". Ha sciato in modo meraviglioso, ha vinto e ha messo alle spalle così in modo definitivo il passato, lo scorso anno si era fratturata il braccio sinistro durante un SuperG a Garmisch. Goggia ha ottenuto il nono successo della carriera, il sesto in discesa libera e sale sul podio per la trentesima volta in carriera. Con questo successo Sofia è balzata al comando della Coppa del Mondo di specialità di discesa libera.

(in aggiornamento)