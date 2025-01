video suggerito

Sofia Goggia trionfa a Cortina e va in TV con Brignone: “Siamo rivali, ma in una cosa siamo uguali” Sofia Goggia ha trionfato nella discesa di Cortina, sul podio anche Federica Brignone. Dopo la gara le due sciatrici italiane hanno realizzato un’intervista doppia e si sono soffermate anche sulla loro storica rivalità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

67 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sofia Goggia ancora una volta è stata fenomenale. La sciatrice italiana per la quarta volta ha vinto la discesa libera di Cortina. Per Goggia è il ventiseiesimo successo in Coppa del Mondo, il diciannovesimo in discesa. Un sabato meraviglioso per l'Italia. Perché sul podio è salita anche Federica Brignone, che ha chiuso al terzo posto e che così conquista punti pesanti per la Coppa del Mondo. Goggia e Brignone sono grandi rivali e anche nell'intervista doppia, realizzata con la Rai, dopo la discesa lo hanno rimarcato, sottolineando un punto in comune.

Goggia vince per la quarta volta la discesa di Cortina

Goggia torna a trionfare in discesa dopo un anno, lo fa nella sua pista preferita: l'Olimpia delle Tofane. Sul podio con lei la norvegese Vickhoff Lie e Federica Brignone, terza anche nella classifica generale, la campionessa 20202 rosicchia punti a Camille Rast, leader della classifica generale. Un risultato straordinario per Goggia e per l'Italia dello sci, che spera di ottenere tante altre vittorie pure ai Mondiali che si terranno nel mese di febbraio.

L'emozione di Goggia e la gioia di Brignone

Chiusa la discesa Sofia Goggia e Federica Brignone si sono presentate insieme in diretta alla Rai, un'intervista doppia nella quale ancora una volta le due hanno parlato candidamente della loro rivalità. Un'intervista bella sincera, nella quale Goggia non ha nascosto le sue emozioni per il quarto successo in discesa a Cortina (2018, 2022, 2023, 2025): "Penso che non ci sia emozione più bella per noi italiani che vincere a Cortina. Avevo il cuore in gola, ero tanto emozionata. Questo posto rappresenta qualcosa di più di una gara di Coppa del Mondo".

Gioia pure per Brignone, che mai era salita sul podio a Corina d'Ampezzo: "Oggi sono contentissima, qua è sempre una bella emozione, come dice Sofia, qui non ero mai riuscita a salire sul podio. Sono veramente soddisfatta".

"Siamo competitive, la nostra è una buona rivalità. In una cosa siamo uguali"

Il giornalista Rai ricorda i loro precedenti podi insieme, le due azzurre simpaticamente battibeccano cercando di ricordare l'ultimo podio insieme. Non si trovano d'accordo, poi si trova la verità e Goggia chiosa: "C'è sempre la Lie a tenere il cerino".

Poi si torna serie e Goggia torna sulla loro rivalità, una rivalità che c'è ed è a modo sua sana: "Noi sappiamo di essere molto competitive anche tra noi, ma credo che questa buona rivalità ci spinga ad andare sempre forte, a migliorare. Siamo accomunate da una fame e dalla voglia di essere delle sciatrici migliori e in una cosa, in questa cosa, siamo uguali".