sport
video suggerito
video suggerito

Sofia Goggia strepitosa a Soldeu! L’azzurra vince il SuperG e avvicina la coppa di specialità

Sofia Goggia domina il SuperG bis di Soldeu in 1:25.95: battute Emma Aicher e Kajsa Vickhoff Lie. L’azzurra allunga su Alice Robinson e rafforza il pettorale rosso verso la coppa.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Michele Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

Una prestazione quasi perfetta, quella che serviva per rimettere in fila la settimana di Soldeu e soprattutto per riprendersi la scena nella Coppa del Mondo di sci alpino e nella corsa alla coppa di specialità dopo un'Olimpiade in casa che, nonostante una splendida medaglia di bronzo, sembra averle lasciato un po' di amaro in bocca.

Sul tracciato "Aliga", nel SuperG bis di Andorra, Sofia Goggia vola in 1:25.95 e si prende tutto: secondo successo stagionale, 28° della carriera (il nono in supergigante) e un pettorale rosso che ora pesa come un'ipoteca.

Una gara da pettorale rosso: Goggia rimette tutti in fila

La bergamasca costruisce il capolavoro nel tratto centrale, dove trova linee pulite e velocità che le altre non riescono a pareggiare. Dietro di lei si arrende di 24 centesimi una Emma Aicher ancora brillante dopo la vittoria del giorno prima, ma costretta a lasciare per strada quasi sei decimi nel passaggio chiave che porta allo "schuss" finale. Completa il podio Kajsa Vickhoff Lie, terza a 31 centesimi: parte alta clamorosa per la norvegese, che si lascia alle spalle Corinne Suter, quarta a 60 centesimi.

Leggi anche
Sofia Goggia e il ricordo di Milano Cortina: "Prezzi folli degli hotel". Poi svela il dramma di Vonn
Immagine

La classifica di SuperG e le azzurre: Pirovano c'è, Brignone stringe i denti

Il risultato sposta gli equilibri del SuperG: Goggia sale a 420 punti, Alice Robinson (settima a 94 centesimi) resta a 336. Mancano due tappe alla fine della disciplina (la prossima in Val di Fassa) e l'azzurra ora vede davvero la sua prima sfera di cristallo in supergigante, la quinta complessiva in carriera.

Dietro la regina, l'Italia porta a casa segnali pesanti: Laura Pirovano chiude quinta a 77 centesimi con un finale velocissimo, ancora una volta vicina al podio. Federica Brignone è ottava a 99 centesimi: paga un errore in ingresso sul piano, poi incanta sul muro con un parziale da riferimento. Ai microfoni di Rai Sport la campionessa olimpica non nasconde le difficoltà: "Ho ancora poca confidenza con i salti, sento delle fitte e mi manca un po' di allentamento. Mi spiace, perché ho buttato via mezza gara e non sono ancora al mio livello". E sulla gestione mentale: "Io sono tranquilla – ha detto –, sto facendo quello che mi piace. È stata una settimana abbastanza tosta ma sono contenta di essere qua, con il gruppo e le ragazze". Ora la Coppa torna in Italia: in Trentino è in arrivo un weekend intenso e per Brignone resta il punto interrogativo sulla presenza: "Vediamo" è stata infatti la criptica risposta a riguardo della valdostana.

Notizie
Sport invernali
0 CONDIVISIONI
Immagine
MotoGP
Bezzecchi e Aprilia dominano l'esordio stagionale a Buriram: Ducati fuori dal podio
La reazione di Marquez, costretto a obbedire ma non certo a tacere: "Io non piango". E fa un applauso ironico
Perché la penalità allo spagnolo cambia le regole del gioco, a Buriram la rabbia di Tardozzi: "Così pettiniamo le bambole"
Acosta su KTM vince la Sprint in Thailandia, Marc Marquez è penalizzato e si piazza 2°
Bagnaia spiega così il disastro nelle prequalifiche del primo appuntamento del Mondiale: "Ho fatto un casino io"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views