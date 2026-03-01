Sofia Goggia strepitosa a Soldeu! L’azzurra vince il SuperG e avvicina la coppa di specialità

Una prestazione quasi perfetta, quella che serviva per rimettere in fila la settimana di Soldeu e soprattutto per riprendersi la scena nella Coppa del Mondo di sci alpino e nella corsa alla coppa di specialità dopo un'Olimpiade in casa che, nonostante una splendida medaglia di bronzo, sembra averle lasciato un po' di amaro in bocca.

Sul tracciato "Aliga", nel SuperG bis di Andorra, Sofia Goggia vola in 1:25.95 e si prende tutto: secondo successo stagionale, 28° della carriera (il nono in supergigante) e un pettorale rosso che ora pesa come un'ipoteca.

Una gara da pettorale rosso: Goggia rimette tutti in fila

La bergamasca costruisce il capolavoro nel tratto centrale, dove trova linee pulite e velocità che le altre non riescono a pareggiare. Dietro di lei si arrende di 24 centesimi una Emma Aicher ancora brillante dopo la vittoria del giorno prima, ma costretta a lasciare per strada quasi sei decimi nel passaggio chiave che porta allo "schuss" finale. Completa il podio Kajsa Vickhoff Lie, terza a 31 centesimi: parte alta clamorosa per la norvegese, che si lascia alle spalle Corinne Suter, quarta a 60 centesimi.

La classifica di SuperG e le azzurre: Pirovano c'è, Brignone stringe i denti

Il risultato sposta gli equilibri del SuperG: Goggia sale a 420 punti, Alice Robinson (settima a 94 centesimi) resta a 336. Mancano due tappe alla fine della disciplina (la prossima in Val di Fassa) e l'azzurra ora vede davvero la sua prima sfera di cristallo in supergigante, la quinta complessiva in carriera.

Dietro la regina, l'Italia porta a casa segnali pesanti: Laura Pirovano chiude quinta a 77 centesimi con un finale velocissimo, ancora una volta vicina al podio. Federica Brignone è ottava a 99 centesimi: paga un errore in ingresso sul piano, poi incanta sul muro con un parziale da riferimento. Ai microfoni di Rai Sport la campionessa olimpica non nasconde le difficoltà: "Ho ancora poca confidenza con i salti, sento delle fitte e mi manca un po' di allentamento. Mi spiace, perché ho buttato via mezza gara e non sono ancora al mio livello". E sulla gestione mentale: "Io sono tranquilla – ha detto –, sto facendo quello che mi piace. È stata una settimana abbastanza tosta ma sono contenta di essere qua, con il gruppo e le ragazze". Ora la Coppa torna in Italia: in Trentino è in arrivo un weekend intenso e per Brignone resta il punto interrogativo sulla presenza: "Vediamo" è stata infatti la criptica risposta a riguardo della valdostana.