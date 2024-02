Shiffrin spiega cosa vuol dire essere una campionessa dello sci: “È un peso grande da portare” La stagione dello sci alpino è stata caratterizzata da infortuni pesanti di tanti campioni, compreso quello di Shiffrin. La campionessa ha provato a spiegare ciò che sta accadendo: “La stanchezza gioca un ruolo fondamentale” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La Coppa del Mondo di sci alpino quest'anno ha perso tanti dei suoi protagonisti per infortunio. Mai come questa volta i grandi volti dello sci maschile e femminile sono stati colpiti da infortuni gravi, diventati un vero e proprio caso. Mikaela Shiffrin è l'ultimo nome della lunga lista, ma per sua fortuna lo stop è stato solo di poche settimane.

La campionessa di sci alla fine di gennaio era stata protagonista di una bruttissima caduta a Cortina che le ha procurato problemi al ginocchio, ma peggio è andata alle sue rivali Sofia Goggia e Petra Vlhova che salteranno tutta la stagione. La stessa sorte è toccata anche al suo compagno, lo sciatore Alexander Kilde, che addirittura ha subito una terribile lacerazione al polpaccio.

Tutti episodi che hanno portato Shiffrin a riflettere sulla salute degli atleti e sulla loro incolumità. Al Telegraph la statunitense ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato anche delle sue paure: "Penso solo che sia un promemoria davvero duro di quanto siamo fragili in realtà. Non puoi combattere con una montagna e aspettarti di vincere, lo sai".

I suoi colleghi se la sono cavata con infortuni lunghi ma che non avranno ripercussioni sulla vita di tutti i giorni, ma dopo questa stagione sfortunata per molti il timore di danni ben peggiori è presente: "Il rischio di schiantarsi e di avere non solo infortuni che interrompono la carriera o la stagione, ma infortuni che alterano la vita… è un peso molto grande da portare con sé".

Shiffrin ha provato a dare una spiegazione a tutto ciò che sta accadendo: "Oltre al calendario delle gare in sé, con i media e i premi post-gara che si protraggono fino al pomeriggio, avere un programma serale completo su più sere è troppo. Sono assolutamente convinta che la stanchezza a questo punto della stagione abbia un ruolo negli infortuni che abbiamo visto ultimamente, compreso il mio".

La Coppa del Mondo della campionessa è quasi compromessa, ma per il momento Shiffrin pensa soltanto e rimettersi in sesto per tornare presto sugli sci. Questa esperienza potrebbe portarla a prendere decisioni importanti per il futuro: "Tenderò a ritirarmi dalle gare di velocità (discesa libera e superG) se sentirò di non avere abilità giuste per affrontarle. O se ci sono gare in cui sento che le condizioni sono discutibili".