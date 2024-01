Brutta caduta per Shiffrin a Cortina, si teme per il ginocchio: a rischio la Coppa del Mondo Dopo il KO di Vlhova anche per Shiffrin si teme un infortuno serissimo: la campionessa statunitense è caduta a Cortina, sbattendo sulle reti dopo aver perso il controllo degli sci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Le nevi di Cortina potrebbero essere amarissime per Mikaela Shiffrin, protagonista di una bruttissima caduta che potrebbe condizionare la sua stagione. La campionessa statunitense ha perso il controllo degli sci ed è finita contro le reti dopo essere ruzzolata per diversi metri: la scena ha lasciato tutti a bocca aperta e adesso si teme che il ginocchio sinistro possa costringerla a uno stop lunghissimo.

Tutto è cominciato una manciata di secondi dopo l'inizio della discesa, con un salto forse troppo ambizioso per Shiffrin che non è più riuscita a rimettersi nei giusti binari e che l'ha portata a sbattere violentemente contro le reti nonostante non viaggiasse al massimo della velocità. La campionessa è rimasta a terra per circa un minuto, con gli sci ancora agganciati, prima che i membri dello staff medico accorressero in suo aiuto.

Le prime sensazioni non sono per niente positive: si teme che il colpo subito al colpo sinistro possa nascondere un infortunio serissimo che la metterebbe KO per questa Coppa del Mondo femminile. Shiffrin, apparsa molto dolorante mentre cercava di rialzarsi in piedi, è stata trasportata immediatamente in ospedale in elicottero, operazioni che hanno costretto gli ufficiali a fermare la gara per diversi minuti.

È l'ennesimo brutto infortunio visto in questa stagione che sta privando lo sci dei suoi protagonisti. Poche settimane fa il compagno della statunitense, Alekander Kilde, era stato operato in seguito alla spaventosa caduta di Wengen che gli ha portato una lacerazione al polpaccio e una lussazione alla spalla: Shiffrin era stata al suo fianco in ospedale per dargli coraggio in quei momenti così difficili.

Come se non bastasse una settimana fa anche Vlhova è stata vittima di un infortunio gravissimo. La sciatrice slovacca è da tempo la rivale numero uno dell'americana: nel giro di pochi giorni la Coppa del Mondo femminile ha perso le sue due più grandi protagoniste e, se la stagione dovesse essere finita, Shiffrin direbbe addio a tutte le possibilità di vittoria. L'unica luce resta la Coppa del Mondo di specialità in slalom, visto l'abisso che la separa dalle altre sciatrici.