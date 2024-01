Tremenda caduta per Petra Vlhova, grave infortunio sulla pista di casa: irreale silenzio a Jasna Paurosa caduta per Petra Vlhova nel gigante femminile di Coppa del Mondo sulla pista di casa di Jasna: la sciatrice slovacca portata via in barella e poi trasportata in elicottero in ospedale mentre tra il pubblico è calato un lunghissimo irreale silenzio. Il responso degli controlli ha evidenziato un gravissimo infortunio per la 28enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Attimi di paura quelli vissuti a Jasna, in Slovacchia, durante la prima manche del gigante femminile della Coppa del Mondo di sci alpino quando la beniamina del pubblico di casa Petra Vlhova è stata vittima di una brutta caduta che dopo una lunga scivolata l'ha portata ad andare a sbattere violentemente contro le reti di protezione poste a margine della pista. La 28enne slovacca è rimasta per diversi minuti a terra con uno dei suoi sci incastrato nelle maglie della rete protettiva ma ha mostrato fin da subito di avere riportato conseguenze fisiche dalla bruttissima caduta.

La classe '95 ha difatti evidenziato un problema al ginocchio destro che si teneva con entrambe le mani, il tutto mentre tra i tantissimi spettatori presenti sugli spalti è improvvisamente calato il gelo come testimoniato dall'irreale silenzio dettato dalla grande preoccupazione per le condizioni della vincitrice della Coppa del Mondo della stagione 2020-2021.

Angoscioso silenzio che è proseguito anche nel momento in cui le sono stati prestati i primi soccorsi: Petra Vlhova è stata infatti immediatamente immobilizzata e messa su una barella (il toboga) per essere trasportata a valle fuori dalla pista e quindi portata in elicottero in un vicino ospedale, dove è stata sottoposta ad approfonditi controlli medici per accertare eventuali infortuni rimediati nella terribile caduta di cui è stata vittima poco prima. Controlli che hanno purtroppo dato un responso non positivo: la Vlhova ha infatti riportato la rottura dei legamenti crociati del ginocchio destro. Un gravissimo infortunio che dunque fa terminare qui, nel peggiore dei modi, la stagione di quella che, ormai da diversi anni, è una delle principali protagoniste della Coppa del Mondo di sci alpino nonché una delle sciatrici più amate in patria ma non solo.