Morto Piermario Calcamuggi, leggendario l'allenatore di Deborah Compagnoni e Isolde Kostner A 74 anni è venuto a mancare Piero Calcamuggi, figura chiave per lo sci italiano. Negli anni '90 era stato il direttore tecnico della squadra femminile che vinse due volte l'oro alle Olimpiadi con Deborah Compagnoni.

A cura di Alessio Morra

Una bruttissima arriva dal mondo dello sci. Perché a 74 anni è morto Piermario Calcamuggi, uno dei tecnici più vincenti nella storia dello sci, non solo italiano. Calcamuggi aveva subito un intervento al cuore, ma un peggioramento del quadro clinico ha portato alla morte. Negli anni '90 da Direttore Tecnico trionfò alle Olimpiadi di Albertville 1992 e Lillehamer 1994.

La FISI annuncia la triste notizia della morte di Calcamuggi

Piermario Calcamuggi era un nome importante per lo sci, e gli appassionati lo ricordano molto bene. L'ex direttore tecnico della nazionale di sci aveva subito un intervento al cuore, che era perfettamente riuscito, ma come scrive la Fisi in una nota diffusa sul sito e sui canali social ha avuto un peggioramento delle condizioni che ha portato alla scomparsa: "Calcamuggi ci ha lasciato nel pomeriggio di sabato, a seguito di un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute, dopo un intervento di routine al cuore, che era perfettamente riuscito. Aveva 74 anni. Dopo l'intervento era stato in grado di parlare con la moglie Margherita e con i figli, Matteo ed Elisa, promettendo a breve un incontro nella loro casa di Champoluc. Poi un peggioramento del quadro clinico che lo ha portato alla morte. La Fisi con grande dolore si stringe alla famiglia in questo triste momento".

Le grandi vittorie di Deborah Compagnoni: due ori alle Olimpiadi

Calcamuggi divenne popolarissimo perché è stato l'allenatore che portò Deborah Compagnoni, Isolde Kostner e Sabina Panzanini a vincere in Coppa del Mondo e non solo. Con Calcamuggi la squadra femminile ottenne 55 podi in Coppa del Mondo e soprattutto le medaglie d'oro di Deborah Compagni alle Olimpiadi del 1992 e del 1994, fino alle medaglie olimpiche di Isolde Kostner, con la ‘valanga rosa' che nel 1996 ottenne una storica tripletta nel gigante di Narvik, con Compagnoni davanti a Panzanini e Kostner.