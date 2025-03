video suggerito

Sci alpino in TV, dove vedere il Super G femminile e maschile di Sun Valley: orari e diretta Doppio appuntamento oggi, domenica 23 marzo a Sun Valley, dove scenderanno uomini e donne per il Super G di Coppa del Mondo. Dirette in chiaro grazie al servizio Rai sia in TV (Rai2 e RaiSportHD) sia in streaming (RaiPlay). Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Altra giornata all'insegna delle Finals di Coppa del Mondo di Sci alpino maschile e femminile. In programma i due Super G a Sun Valley che vedranno in pista gli atleti qualificati. Un programma ricco che sarà trasmesso integralmente in chiaro in TV da Rai2 e RaiSportHD e in streaming su RaiPlay, senza costi aggiuntivi.

A Sun Valley scenderanno solo i migliori e le migliori di stagione, atleti che si sono guadagnati la qualificazione alle Finals seguendo precisi criteri. Per ognuna delle discipline in gara, infatti, scenderanno in pista i migliori e le migliori 25 nelle classifiche di specialità, oltre a chi ha superato i 500 punti in classifica generale e a chi ha vinto, nelle rispettive specialità, il titolo dei Campionati del mondo juniores.

Per l'Italia, tra le prime 25 in classifica di specialità nel Super G si sono qualificate Federica Brignone (al comando della classifica di specialità), Sofia Goggia (terza), Elena Curtoni, Laura Pirovano, Marta Bassino e Roberta Melesi. Per gli uomini, hanno ottenuto un posto tra i primi 25 Dominik Paris (quarto), Mattia Casse (quinto), Giovanni Franzoni e Christof Innerhofer. Se tra le donne ci sono concrete possibilità di vedere Brignone trionfare in classifica generale, tra gli uomini la speranza è la classica chiusura stagionale con il "botto".

Federica Brignone e le altre azzurre a Sun Valley: dove vedere in diretta TV e streaming il Super G

Come già detto, il Super G potrebbe regalare una doppia soddisfazione azzurra. In chiave classifica di specialità a dominare è feerica Brignone, davanti a Lara Gut-Nehrami, e terza c'è Sofia Goggia. La gara scatta dai paletti di partenza alle 18:00 italiane. Diretta in chiaro su Rai2 e RaiSportHD in TV, in streaming su RaiPlay

Super G maschile a Sun Valley: dove vederlo in diretta TV e streaming

Per il Super G maschile appuntamento invece a partire dalle 19:30 (italiane), sempre bel tempo permettendo. La gara è visibile in chiaro grazie al servizio Rai mentre per gli abbonati è fruibile anche su Eurosport in TV e su Discovery+ in streaming.