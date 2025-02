Shiffrin è unica, dalla paura al 100° successo: “Spesso mi sono chiesta se era la decisione giusta”

video suggerito

Mikaela Shiffrin in poche ore è passata dalle polveri agli altari. L'americana sembrava in crisi, ma all'improvviso è risorta ed ha conquistato il 100° successo della sua carriera in Coppa del Mondo.

A cura di Alessio Morra

Mikaela Shiffrin è in assoluto una delle atlete più forti di ogni tempo. L'americana a 29 anni, al Sestriere, ha vinto la 100ª gara in Coppa del Mondo della sua carriera. I suoi numeri sono straordinari e non bastano per definire la grandezza di Shiffrin che più di una volta è caduta è ancora una volta è ritornata a trionfare. L'incidente del 30 novembre le aveva dato problemi seri e tanti dubbi, che non ha dimenticato nemmeno dopo il clamoroso traguardo: "Non è stato facile, più volte mi sono chiesta se avevo preso la decisione giusta tornando a gareggiare. Ci vuole tempo per ritrovare il giusto stato d’animo, mi sto gustando questa vittoria, so che ho fatto molta strada per ottenerla".

Dalla paura alla vittoria numero 100

100 vittorie in Coppa del Mondo. Ingemar Stenmark, mito svedese, si era fermato a 86, record tutt'ora imbattuto in campo maschile. Shiffrin sabato era affondata a Sestriere, nel giorno dell'ennesimo trionfo di Brignone, 33ª, eliminata dopo la prima manche. Aveva parlato delle sue paure, sembrava pronta a chiudere in modo triste la sua stagione. E invece la campionessa è tornata a ruggire, raggiungendo quota cento. Pazzesco. Dopo aver vinto ci ha messo un po' per capire che ce l'aveva fatta poi ha realizzato tutto: "Non avrei mai pensato di arrivare un giorno a questa cifra: il mio sogno fin da bambina è fare delle belle curve e migliorare ogni giorno".

Shiffrin e il progetto rivolto ai ragazzi meno agiati

Per celebrare questo traguardo, Shiffrin ha deciso di sostenere un progetto rivolto ai ragazzi meno abbienti. Con Share Winter Foundation l'americana vuole regalare 800 giornate sulle neve a giovani appassionati di sci, che non hanno le possibilità economiche, di andare in montagna. L'americana ha un obiettivo importante: vuole raccogliere 100 mila dollari.

Questo il comunicato congiunto della fondazione e di Mikaela Shiffrin: "Per celebrare la 100ª vittoria in Coppa del Mondo di Mikaela Shiffrin, ci uniamo a lei per avere un impatto positivo sullo sport che le ha dato così tanto: aiutandoci a portare più bambini in montagna. Il nostro obiettivo? Raccogliere 100.000 dollari per finanziare 800 giornate sulla neve per giovani che altrimenti non ne avrebbero la possibilità. Che si tratti della distanza dalla montagna, delle risorse necessarie per gli sport sulla neve adattivi o di promuovere l’inclusione tra le comunità che hanno storicamente affrontato barriere alla partecipazione, ogni dollaro raccolto andrà direttamente a offrire ai bambini la possibilità di vivere la magia dell’inverno. Mikaela si è impegnata a raddoppiare ogni donazione fino ai primi 10.000 dollari, ikonpass ha promesso di eguagliare le vostre donazioni fino a 50.000 dollari! Abbiamo anche sfidato gli sponsor di Mikaela a eguagliare la sua donazione di 10.000 dollari".