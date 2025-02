video suggerito

Mikaela Shiffrin è leggenda! Domina a Sestriere e conquista la 100ª vittoria in Coppa del Mondo Mikaela Shiffrin nella storia della Coppa del Mondo: con il successo dominante a Sestriere la campionissima americana ha conquistato la sua 100a vittoria in 14 anni di straordinaria carriera. Il primo trionfo, sempre nello slalom, è datato 20 dicembre 2012, quando ad Åre iniziò la leggenda. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

95 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mikaela Shiffrin si è ripresa lo scettro di prima della classe: lo ha fatto nello slalom al Sestriere in Coppa del Mondo, con una vittoria straordinaria che ha riscritto la storia dello sci femminile e non solo: la campionissima americana ha tagliato il traguardo fenomenale del centesimo successo in carriera, scacciando definitivamente tutti i fantasmi che recentemente avevano avvolto il presente e il futuro in una nuvola di dubbi sulle condizioni fisiche dopo il terribile incidente a Killington.

Il dominio a Sestriere arriva 14 anni dopo Åre, la prima vittoria di Shiffrin in Coppa del Mondo

Dal 20 dicembre 2012, con lo slalom di Åre al 23 febbraio 2025, nello slalom di Sestriere, il mondo dello sci è ancora una volta ai piedi di Mikaela Shiffrin che spegne le cento candeline nelle vittorie di Coppa del Mondo. In 14 anni, ha dominato le scene e anche oggi non ha avuto rivali prendendosi il gradino più alto, dominando. Doveva difendere 9 centesimi sulla terribile 20enne croata Ljutic, ha finito con un vantaggio di ben 61 centesimi di vantaggio, con Moltzan arrivata poi terza sul podio a 0.64.

La top5 dello slalom a Sestriere: trionfo per Shiffrin

SHIFFRIN Mikaela USA 1:50.33 LJUTIC Zrinka CRO +0.61 MOLTZAN Paula USA +0.64 LIENSBERGER Katharina AUT +0.76 OEHLUND Cornelia SWE +0.84

La classifica di coppa del Mondo: Brignone sempre leader

Federica Brignone (Italia) 999 Lara Gut-Behrami (Svizzera) 809 Zrinka Ljutic (Croazia) 753 Sara Hector (Svezia) 666 Camille Rast (Svizzera) 662 Sofia Goggia (Italia) 621 Alice Robinson (Nuova Zelanda) 525 Lara Colturi (Albania) 504 Wendy Holdener (Svizzera) 466 Katharina Liensberger (Austria) 438