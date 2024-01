Sci oggi in TV, dove vedere il Super-G femminile di Cortina e il Super-G maschile di Garmisch: orari e diretta Domenica 28 gennaio 2024 a Cortina d’Ampezzo si disputa la prova di Super-G femminile di Coppa del Mondo di sci alpino. Si parte alle 10:30, sarà in diretta TV e streaming gratuitamente trasmessa sulle reti e canali Rai. In programma anche un Super G maschile a Garmisch. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il ‘circo bianco' completa il suo weekend a Cortina d'Ampezzo con il Super-G femminile. Oggi, domenica 28 gennaio 2024, alle ore 10.30 ci sarà la prova che verrà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai Due e in streaming su Raiplay. Si potrà seguire anche su Eurosport, per gli abbonati, e in streaming su Europlayer. Un'ora dopo, alle ore 11.30, a Garmisch-Partenkirchen partirà anche il Super-G maschile.

Federica Brignone e Sofia Goggia sotto i riflettori: la prima cerca riscatto dopo la caduta nello slalom gigante in Slovacchia mentre la seconda vuol il poker su una pista che l'ha vista trionfare tre volte in discesa libera. Brignone è quarta nella classifica generale ma ha perso terreno nella classifica di specialità in super-G e vorrebbe provare a recuperare terreno.

La FIS ha riportato in Coppa del Mondo, dopo gli appuntamenti austriaci di Kitzbuehel e Schladming, anche Garmisch-Partenkirchen: a differenza di 12 mesi fa le condizioni di innevamento sono buone in Baviera e c'è grande attesa per il ritorno sulla mitica Kandahar, dove l'ultima volta ci fu la vittoria splendida di Dominik Paris nel 2021. Grande prova di Gugliemo Bosca ieri, che ha conquistato il secondo posto nel Super-G maschile e si è preso il primo podio in Coppa del Mondo di sci alpino: una storia molto particolare, quella del 30enne di Canelli, che qualche anno fa ha rischiato l’amputazione della gamba sinistra.

I pettorali di Sofia Goggia, Federica Brignone e delle altre azzurre a Cortina

Per l'appuntamento di Cortina d'Ampezzo del 26, 27 e 28 gennaio l’Italia può schierare fino a nove atlete in entrambe le discipline. Questi i numeri di pettorale pescati dalle sciatrici azzurre per il Super-G di oggi: Laura Pirovano 2, Sofia Goggia 7, Federica Brignone 8, Marta Bassino 9, Roberta Melesi 17, Nicol Delago 37, Teresa Runggaldier 44, Nadia Delago 47 e Vicky Bernardi 50.

Dove vedere il Super-G femminile di Cortina in diretta TV e in streaming

Come tutte le prove di Coppa del Mondo di sci alpino, anche il Super-G femminile di oggi in programma a Cortina d'Ampezzo, sarà trasmessa in doppia sia gratuitamente che a pagamento: nel primo caso sui canali Rai, in TV, mentre per lo streaming live ci si deve connettere sulla piattaforma di RaiPlay; nel secondo per gli abbonati di Eurosport, in TV e su eurosport.it in streaming oltre che sui canali di Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Il Super-G femminile di Cortina d'Ampezzo, gli orari della gara

Oggi, domenica gennaio 2024 a Cortina d'Ampezzo va in scena l'ultima prova di Super-G femminile femminile del weekend. L'orario di partenza è in anticipo rispetto alla gara che si è disputata ieri, ovvero con la prima discesista che supererà i paletti di partenza alle 10:30.

I pettorali di Casse, Bosca e degli altri azzurri a Garmisch

Questi i numeri di pettorale pescati dalle sciatori azzurri per il Super-G maschile di oggi di scena a Garmisch-Partenkirchen: Mattia Casse 2, Guglielmo Bosca 7, Dominik Paris 20, Christof Innerhofer 43, Giovanni Borsotti 51, Benjamin Alliod 53 e Giovanni Franzoni 58.

Dove vedere il Super-G maschile di Garmisch in diretta TV e in streaming

Oggi anche il Super-G maschile scenderà in pista a Garmisch-Partenkirchen. L'orario di partenza della prova è le 11:30, la si potrà vedere in diretta TV su Rai 2 e Eurosport 2, oltre alla diretta streaming sulle rispettive piattaforme, RaiPlay ed Eurosport.it.