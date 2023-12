Federica Brignone e la verità sul rapporto con Sofia Goggia: “Non siamo amiche, ma è positivo” Con il 24esimo successo in carriera Federica Brignone è la sciatrice italiana più vincente di sempre e a Fanpage.it ha parlato del suo fantastico momento di forma, del suo percorso di crescita degli ultimi anni e ha sgomberato ogni equivoco sul rapporto-dualismo con Sofia Goggia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Federica Brignone sta vivendo il momento migliore della sua carriera. Trionfo in Coppa del Mondo del 2020 a parte, la sciatrice nata a Milano è in uno stato di forma clamoroso e dopo i due giganti di Mont-Tremblant si è imposta anche nel Super G francese con una gara perfetta. Ma non si tratta solo di questo.

La vincitrice di tre medaglie olimpiche e altrettante iridate, di una Coppa del Mondo generale e di tre di specialità, si sta divertendo un mondo a sciare dopo un periodo in cui aveva perso un po' quello spirito che l'ha sempre contraddistinta e lo ammette in maniera sincera: "Gli anni scorsi sono stati complicati. Mi pesava molto stare in giro, fare sempre tutto da sola, ma dall’anno scorso che si è tornati alla normalità è di nuovo tutto divertente e me la sto godendo".

Con il 24esimo successo in carriera Federica Brignone è la sciatrice italiana più vincente di sempre e a Fanpage.it ha parlato del suo fantastico momento di forma, del suo percorso di crescita degli ultimi anni e ha sgomberato ogni equivoco sul rapporto-dualismo con Sofia Goggia.

Il successo nel Super G di Val d'Isere è stato fantastico: è stata una delle sue gare migliori degli ultimi tempi?

“Per vincere bisogna fare sempre una grande gara. È stata difficile ma la metto tra le gare migliori che ho fatto negli ultimi anni“.

Con la vittoria numero 24 in Coppa del Mondo fa parte della top 20 di sempre: cosa significa per lei questo?

“Non è niente male, ultimamente sto battendo diversi record ma non mi piace parlare in questi termini adesso. Ho fatto molto più di quello che pensavo tempo fa ma io non ho ancora concluso con la mia carriera e vorrei guardare avanti. Quando finirò tirerò una riga e farò un bilancio complessivo".

Adesso si va Lienz per chiudere il 2023 prima di Kranjska Gora.

"Sarà un tour de force pazzesco fino alla fine della stagione. Mi sono preparata bene e continuiamo a lavorare ma sarà complesso tenere questa costanza fino all'ultimo. Ci prepariamo tutti i giorni e proviamo ad essere pronti sempre, poi dipende dal fisico e dalle esigenze ma si lavora sempre per provare a migliorarsi“.

Si può già fare una prima analisi della sua stagione: di cosa è contenta e cosa vuole migliorare?

“Per me è stato uno degli inizi migliori di sempre. Dipende sempre come ci arrivi e dalla condizione fisica. Un po’ di rammarico per quella discesa persa per due centesimi ti lascia l’amaro in bocca ma era la prima gara e mi sono completamente bloccata. Un po’ di rammarico e un po’ mi è andata bene. Non si può tornare indietro e bisogna sempre guardare in avanti, migliorando e provando a tenere questo ritmo fino a fine stagione. Inevitabilmente ci saranno degli alti e bassi ma cercherò di continuare con questo mood e con questa sciata finora".

Nel 2020 la vittoria in Coppa del Mondo: come e se è cambiata Federica Brignone dopo quel trionfo.

"Per me era il sogno di una vita e la mia vita è cambiata ma non per la vittoria, perché ogni giorno provo a fare qualcosa di diverso e penso di essere maturata ancora. Io sono una che ama vivere, mi piace la compagnia e gli anni scorsi sono stati complicati. Mi pesava molto stare in giro, fare sempre tutto da sola, ma dall’anno scorso che si è tornati alla normalità è di nuovo tutto divertente e me la sto godendo".

Brignone, Goggia, Moioli, Wierer. Le donne degli sport invernali sembrano avere una marcia in più in questo momento o è tutto il movimento sta facendo un percorso positivo?

"Tutti i nomi fatti sono della mia generazione e a breve finiranno la carriera. È una generazione che è forte a livello mondiale ma ci sono tanti ragazzi che alle nostre spalle si sta muovendo bene".

C’è stato un momento in cui il dualismo con Sofia Goggia sembrava essere arrivato all’apice mentre ora la situazione appare molto diversa: che rapporto c’è ora tra voi?

"Non è mai cambiato niente, è sempre stato tutto pompato dai media. Io e Sofia ci rispettiamo sportivamente, siamo due persone completamente diverse, abbiamo un modo diverso di vivere la nostra vita e di fare tante cose. Non siamo amiche, c’è grande rispetto e siamo delle grandi professioniste".

Vi aiuta a migliorarvi sempre di più questo rapporto-dualismo?

"A me basta arrivare davanti a tutti, non mi interessa essere la migliore italiana della gara. Io voglio vincere. È l’unica cosa che mi interessa. Avere una persona forte in squadra sicuramente ci ha portato a lavorare sempre al massimo per essere sempre al top. Abbiamo una grande determinazione e siamo sempre focalizzate per migliorarci. Molto probabilmente, visto che siamo molto diverse, abbiamo aiutato il movimento a lavorare su alcuni standard e non può che essere positivo".

Qualche tempo fa dichiarò: "Ho realizzato i miei sogni sportivi, anzi, sono andata oltre. Ma non ho realizzato tutti i miei sogni, se no non mi allenerei due volte al giorno né avrei ancora la voglia che sento di avere. Io ho ancora fame". A che punto siamo?

"Ne ho ancora molta. Ho voglia di farlo per me stessa. Non sono solo le vittorie a soddisfarmi ma è proprio tirare fuori il massimo da me stessa. Queste sono le cose che mi danno una spinta in più ma lo faccio davvero per me e per il mio sport. È questo che mi piace di più. Ovviamente quando sono in gara voglio vincere ma è una sfida soprattutto con me stessa ed è quella che mi soddisfa di più".

Qual è l'obiettivo stagionale di Federica Brignone e qual è il focus sul prossimo futuro?

"La prima cosa è mantenere questa serenità a livello personale. Sono molto soddisfatta di chi sono e cosa faccio, e voglio continuare a fare le cose in questo modo. Quando non sarò più così vorrà dire che è giunto il momento di smettere. Voglio rimanere chi sono e non cambiare mai".