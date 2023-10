Sci oggi in TV, dove vedere Goggia e Brignone nello slalom gigante: orari e diretta Il programma di oggi, sabato 28 ottobre, per la coppa del mondo di sci alpino: Goggia, Brignone e Bassino impegnate nello slalom gigante femminile. Ecco gli orari delle gare e dove vederle in diretta TV.

A cura di Ada Cotugno

La Coppa del Mondo femminile di Sci Alpino prende ufficialmente il via: l'edizione numero 58 prenderà il via oggi a Sölden, luogo dal quale partirà un viaggio composto da 45 tappe totali, di cui 13 slalom, 11 slalom giganti, 8 super-G e 13 discese libere.

In Austria, ai nastri di partenza di questo evento, l'Italia potrà contare sul talento di Sofia Goggia, Federica Brignone, Elena Curtoni e Marta Bassino che proveranno a insidiare la favorita numero uno per la vittoria finale, la statunitense Mikaela Shiffrin, un'atleta che ha già lasciato il segno nella storia di questo sport.

Il primo appuntamento è fissato per oggi a partite dalle ore 10, con la seconda manche che si disputerà alle 13. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e Rai.

Coppa del Mondo di sci, il programma di oggi: gli orari TV delle gare

La Coppa del Mondo femminile di Sci Alpino 2023/2024 comincerà oggi a Sölden, teatro del primo Slalom Gigante della stagione che sarà diviso in due parti: la gara comincerà con la prima manche prevista per le ore 10:00 e la seconda che andrà in scena a partire dalle ore 13:00.

Goggia, Brignone e Bassino nello slalom gigante: le italiane in gara oggi

Anche l'Italia si candida per essere tra le protagoniste principali di questa Coppa del Mondo. Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia – la più accreditata tra le azzurre – torneranno in pista per provare a strappare un piazzamento nei primi posti della classifica, lanciando la sfida a Mikaela Shiffrin che si propone ancora come la sciatrice da battere in questa edizione.

Dove vedere le gare di sci alpino in diretta TV e streaming sulla Rai

Tutta la Coppa del Mondo femminile di Sci Alpino sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e sarà visibile anche in chiaro gratuitamente su RaiSportHD. Le gare saranno visibili anche in streaming gratuitamente su Raiplay, e gli abbonati potranno usufruire anche della diretta streaming offerta dai canali di eurosport.it, Discovery+, e DAZN.