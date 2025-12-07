Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom gigante femminile a Mont-Tremblant e maschile a Beaver Creek: orari e programma

Le due gare di Gigante, maschile e femminile, si disputano oggi a a Beaver Creek e a Mont-Tremblant. Chi sono gli azzurri in gara e a che ora si disputano le manche. Diretta tv, in chiaro e in streaming sui canali della Rai.

La Coppa del Mondo di Sci Alpino riserva oggi, domenica 7 dicembre, un doppio appuntamento per gli appassionati. A Mont-Tremblant (in Canada) c'è lo Slalom Gigante femminile (alle 16 e alle 19 le due manche) mentre a Beaver Creek (in Colorado, Stati Uniti) si gareggia per il Gigante maschile (alle 18 e alle 21, salvo cambi di programma a causa delle condizioni meteo). Marco Odermatt e Mikaela Shiffrin gli atleti attualmente leader in classifica generale. Tutte le prove saranno trasmesse in diretta TV e in chiaro per tutti sui canali della Rai ma saranno visibili (solo per abbonati) anche sui canali di Eurosport, su DAZN, TimVision e Prime Video Channels.

Sci alpino, i pettorali degli italiani in gara nel Gigante maschile e femminile

Nello Slalom Gigante maschile l'Italia si presenta con lo stesso quintetto visto all'opera a Copper Mountain. Si tratta di Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti e Tobias Kastlunger. Stessa squadra anche per quanto riguarda le donne: Sofia Goggia e Asja Zenere sono le sciatrici si punta di un team a cui mancano autentici pezzi da novanta come Brignone e Bassino. Lara Della Mea, Giorgia Collomb e Ilaria Ghisalberti completano la selezione tricolore. Marco Odermatt nel settore maschile e Mikaela Shiffrin nel settore femminili gli atleti da battere, che spopolano in classifica generale e sono in lizza per il titolo iridato.

Dove vedere lo Slalom Gigante maschile di sci in TV: orari e diretta in chiaro

Tutte le gare, sia maschili sia femminili, saranno visibili in diretta tv, in chiaro per tutti sui canali della Rai (a seconda delle esigenze di programmazione legate direttamente a quelle delle gare). Le si potranno vedere su Rai 2, Rai Sport + HD (canale 57) e Rai Sport (canale 58). In streaming basterà collegarsi alla piattaforma di Rai Play. In alternativa, ma solo previo abbonamento, la diretta delle sfide sarà disponibile su Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.