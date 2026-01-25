Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom di Spindleruv Mlyn e lo Slalom a Kitzbuhel: orari e programma

Doppio appuntamento sulle nevi ceche e austriache quasi in contemporanea per due slalom. Il primo, a Spindleruv Mlyn per le donne, il secondo a Kitzbuhel per gli uomini. Tutte le gare in diretta i chiaro su Rai2 e su RaiPlay.

Sabato 24 e domenica 25 gennaio sta andando in scena la 15a tappa della Coppa del mondo di sci alpino 2025-26 con l'appuntamento di oggi a Spindleruv Mlyn, in Cechia, per lo Slalom speciale femminile dopo il gigante di ieri. In contemporanea, a Kitzbühel, in Austria, ci sarà anche spazio per vedere all'opera gli uomini con lo slalom dopo le gare di venerdì e sabato.

Con l'imminenza dei Giochi invernali di Milano Cortina, si devono fare i conti con le energie a disposizione e le ambizioni azzurre alle Olimpiadi. In questo fine settimana dunque, continuerà il momento di riposo per le due big in assoluto, Sofia Goggia e Federica Brignone con quest'ultima che sta continuando a bruciare le tappe dopo l'incredibile positivo rientro alle gare con il gigante di Kronplatz. Al netto delle condizioni meteo favorevoli il programma è stilato da tempo con due manche in programma alle ore 09:30 e alle 12:15.

Per quanto riguarda il Circo Bianco maschile di Coppa del Mondo ci si trasferisce in Austria a Kitzbühel dove si scenderà per lo slalom in doppia manche (orari 10:30 e 13:30). Nel ricco programma de fine settimana maschile che ha previsto il Super-G venerdì 23, la discesa sabato 24 e prevede lo slalom oggi domenica 25, occhi puntati sull'azzurro del momento: Giovanni Franzoni.

Le italiane e gli italiani impegnati negli Slalom di Spindleruv Mlyn e di Kitzbuhel: Goggia e Brignone a riposo

La lista delle partenti per lo slalom femminile, senza Goggia e Brignone prevede 7 azzurre pronte a sfidarsi tra i paletti veloci: Anna Trocker, Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Martina Peterlini, Emilia Mondinelli, Giulia Valleriani, Giada D’Antonio. Per gli uomini, grandissima attesa ed entusiasmo per Giovanni Franzoni e le sue imprese sulle piste veloci in Coppa del Mondo che ne stanno facendo emergere finalmente le qualità da campione.

Dove vedere oggi in diretta TV e streaming lo Slalom di Spindleruv Mlyn e di Kitzbuhel

Entrambi gli appuntamenti di Coppa del Mondo di Sci in quasi contemporanea tra Repubblica Ceca e Austria saranno trasmessi in diretta TV e streaming in chiaro e senza costi aggiunti grazie al servizio Rai. Su Rai2 le discese femminili e maschili visibili a tutti, così come in streaming attraverso il portale RaiPlay. Per gli utenti in abbonamento, appuntamento invece su Eruosport1 e su Discovery+ per vivere le gare in diretta.