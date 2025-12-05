Sci alpino oggi in TV, dove vedere la discesa maschile ancora a Beaver Creek: orari e programma

Appuntamento con la prima discesa libera di Coppa del Mondo 2025-2026 sulle nevi americane di Beaver Creek. Diretta in chiaro TV e streaming grazie al servizio Rai. A pagamento su Eurosport 1 e Discovery+

Oggi, venerdì 5 dicembre 2025 nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo di Sci alpino maschile con tappa negli Stati Uniti dove prosegue la trasferta spostandosi da Copper Mountain a Beaver Creek per la discesa libera che sarà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai, con partenza dal via fissato alle 19:15 italiane.

Sulla celebre Birds of Prey c'è l'esordio ufficiale di stagione da parte dei discesisti, per una gara attesissima che sarà preceduta da tre giorni di prove, il SuperG e lo slalom gigante, dove i primi a scendere sulle nevi americane sono stati i velocisti, per test fondamentali per riprendere confidenza con la pista. Avversario da battere in assoluto il fuoriclasse svizzero Marco Odermatt che già l'anno scorso ha trionfato nella Coppa di specialità.

Gli italiani in gara e numero di pettorale per la discesa libera di Beaver Creek

Per quanto riguarda il settore della velocità azzurro presente negli USA per discesa e Super G sono in gara Marco Abbruzzese, Benjamin Jacques Alliod, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Dominik Paris, Max Perathoner e Florian Schieder. Oltre a Guglielmo Bosca, reduce dall’ottavo posto ottenuto in super-G a Copper Mountain.

Dove vedere la discesa libera di Beaver Creek in diretta TV e in streaming

Innanzitutto attenzione all'orario della partenza. Scendendo negli Stati Uniti, l'appuntamento da noi sarà serale con il via fissato alle 19:15. Si potranno vedere tutti i velocisti in diretta in chiaro senza pagare costi aggiuntivi grazie ai servizi Rai: in TV sul Digitale Terrestre basterà sintonizzarsi su Rai 2 oppure su RaiSport HD mentre per lo streaming c'è la piattaforma online RaiPlay. Per chi vuole seguire la discesa su Eurosport, a pagamento, dev'essere invece utente Discovery. si potrà vedere tutto su Eurosport 1, oppure in streaming su Discovery+.