Sci Alpino oggi in TV, dove vedere la Discesa libera femminile di Crans Montana: orari e programma

A Crans Montana le condizioni meteo costituiscono un rischio per la gara di Coppa del Mondo di Sci alpino. nella startlist Sofia Goggia è la prima delle italiane. Diretta tv e in streaming in chiaro sulla Rai.

A Crans Montana la discesa libera femminile si disputa oggi in versione ridotta a causa delle condizioni meteo proibitive che inficiano la tappa di Coppa del Mondo di Sci alpino 2025-2026. Partenza fissata alle ore 10:00, 48 la atlete attese al cancelletto sempre che il forte vento e il maltempo non costringano a cambi di programma improvvisi sulla pista del Mont Lachaux. Per ovviare a questo intoppo in gara si scatterà più in basso e con tempi di percorrenza stimati in circa 75 secondi. Riflettori puntati sulle italiane Sofia Goggia e Federica Brignone, che in Svizzera fa le prove generali in vista dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

Le azzurre in pista per la discesa libera femminile

Sono otto le azzurre che si presentano al via della gara odierna (qui la startlist ufficiale): Sofia Goggia è la prima delle italiane a scendere con il pettorale numero 9, subito dopo c'è Laura Pirovano col 10 poi toccherà a Federica Brignone col 16. A seguire si attendono le prove di Nicol Delago col 20, Nadia Delago col 22, Elena Curtoni col 23, Roberta Melesi col 37 ed Asja Zenere col 45.

La campionessa bergamasca cerca un risultato importante prima di Cortina ma non è la favorita… candidata numero uno alla vittoria è Lindsey Vonn con la tedesca Weidle che si annuncia avversaria molto ostica. Attenzione anche a Emma Aicher e Cornelia Huetter, oltre alla svizzera Corinne Suter. A scendere per prima è l'austriaca Nina Ortlieb.

Dove vedere la discesa libera femminile di Crans Montana in diretta tv e in streaming

La discesa femminile di Crans Montana sarà visibile a partire dalle ore 10 in diretta tv e in chiaro (senza costi aggiuntivi) su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà a disposizione di tutti sulla piattaforma Rai Play. Gli abbonati, invece, potranno seguire gli sviluppi della gara su Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN.