Sci alpino oggi in TV, dove vedere la Discea Libera in Val Gardena: orari e programma

Oggi giovedì 18 dicembre 2026 inizia il lungo weekend sulle nevi italiane della Coppa del Mondo di sci alpino. Si incomincia con la discesa libera in programma alle 11.45 e in chiaro su Rai 2 e RaiPlay.

Oggi giovedì 18 dicembre inizia il lunghissimo weekend di Coppa del Mondo di Sci alpino, con la trasferta in Italia. Si parte con un appuntamento storico in Val Gardena sulla mitica Saslong, che per quest’anno addirittura si triplica, visto che in programma ci sono due discese libere ed un superG, visto che si è deciso di recuperare qui la discesa cancellata qualche settimana fa a Beaver Creek. Inizio alle 11.45 e diretta in chiaro su Rai 2.

Oggi inizia una tre giorni veramente durissima per tutti gli atleti in gara, e c’è grandissima attesa ovviamente per gli italiani ed in particolare per Dominik Paris. L'azzurro negli Stati Uniti è sembrato essere in buona forma e può essere un atteso grandissimo protagonista in Val Gardena. Fari puntati poi anche sugli altri azzurri, partendo da Mattia Casse che ha già assaporato cosa significa vincere sulla Saslong. Nella discesa di Beaver Creek, il miglior risultato degli azzurri è stato proprio il sesto posto di Dominik Paris.

Dove vedere oggi la discesa libera in Val Gardena in diretta TV e streaming

La stagione di Coppa del mondo di Sci Alpino 2025-26 uomini prosegue in Val Gardena, da oggi fino al 20 dicembre 2025 dopo la parentesi – monca – negli Stati Uniti. L'appuntamento per tutti gli appassionati di sci per non perdersi un attimo della discesa libera è sui canali Rai. La TV di Stato seguirà in diretta e in chiaro la discesa su Rai 2 in TV e su RaiPlay per il live streaming. Lo stesso programma è visibile – ma a pagamento e per i soli abbonati – sui canali di Eurosport, visibili sulla piattaforma discovery+, disponibile su DAZN, TimVision e Prime Video Channels.

A che ora si corre la discesa libera di oggi in Van Gardena per la Coppa del mondo di sci

Oggi l'appuntamento sulla pista della Saslong è per le 11.45. Orario di partenza ufficiale ma che potrebbe cambiare in caso di maltempo.