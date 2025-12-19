Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super G maschile in Val Gardena: orari e programma

Oggi è in programma il Super G maschile della Val Gardena. La gara si disputerà questa mattina e scatterà alle ore 11:45. Diretta in chiaro su Rai 2, oltre che su Eurosport.

Inizia oggi, venerdì 19 dicembre, una quattro giorni di sci regale. Un programma fitto che fa felici gli appassionati che potranno seguire diverse gare in TV e anche dal vivo. Perché questa in programma stamattina si terrà in Italia, esattamente in Val Gardena dove si disputerà il Super-G maschile. Appuntamento per le ore 11:45. Gli uomini saranno in Val Gardena anche sabato, mentre domenica e lunedì correranno in Alta Badia.

Sci alpino, i pettorali degli italiani in gara oggi in Val Gardena

Naturalmente l'attenzione massima quando si parla di gare veloci nello sci maschile è o meglio sarà tutta per Dominik Paris, classe 1989 che vanta 24 vittorie in Coppa del Mondo, inclusa una discesa in Val Gardena due anni fa. Occhio pure a Mattia Cassa e a Christop Innerhofer. In pista anche Florian Schieder e Giovanni Franzoni. Il favorito naturalmente sarà Marco Odermatt, ma occhio all'austriaco Kriechmayr e al norvegese Kristoffersen.

Dove vedere il Super G maschile di sci in TV: orari e diretta in chiaro

Tutte le gare di Coppa del Mondo 2025-2026 si possono seguire in diretta TV in chiaro sulla Rai. Sarà così naturalmente per il Super G della Val Gardena in programma oggi, venerdì 19 dicembre. La gara si potrà seguire in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 11:45. Streaming gratis in chiaro possibile con RaiPlay. La Coppa del Mondo di Sci, sia quella maschile che quella femminile, si potrà seguire anche su Eurosport, possono farlo ovviamente gli abbonati del canale che è visibile sia da parte degli abbonati di DAZN che di Discovery+. Streaming con DAZN, Discovery e il Player di Eurosport.