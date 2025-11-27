Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super G maschile a Copper Mountain: orari e programma

Le nevi del Colorado accolgono il Super G maschile che fa tappa a Copper Mountain: a che ora ci sarà la gara e dove vederla in diretta tv e streaming.

La Coppa del Mondo di sci alpino si sposta in Nordamerica dove resterà per due settimane tra Canada e Stati Uniti. Il primo appuntamento è il Super G maschile di Copper Mountain, in Colorado, dove moltissimi atleti svolgono i loro allenamenti. Anche gli italiani hanno vissuto lì la pre-season, ma gli azzurri potrebbero perdere la loro punta di diamante: Dominik Paris si è infortunato in allenamento e potrebbe saltare la gara, ma nulla è ancora compromesso. L'appuntamento è per oggi, giovedì 27 novembre, con la gara in programma alle ore 19:00 e visibile anche in chiaro sulla Rai.

La pista di Copper Mountain torna ospitare gli atleti per la prima volta dopo 24 anni, un evento imperdibile che dà inizio a un lunghissimo weekend statunitense. Come detto, Paris ha accusato una distorsione alla caviglia sinistra ed è in forte dubbio per il sui debutto stagionale. Ci saranno invece i big come Marco Odermatt, Vincent Kriechmayr e Marco Schwarz pronti a giocarsi la vittoria sulle nevi del Colorado.

Dove vedere il Super G maschile a Copper Mountain in diretta TV e in streaming

Il primo appuntamento del weekend si terrà oggi, di giovedì. Il Super G maschile comincerà alle ore 19:00, ossia le 11 locali, e si potrà seguire in diretta tv in chiaro su Rai 2. Sarà disponibile in contemporanea anche la diretta streaming gratuita offerta da RaiPlay, mentre chi possiede un abbonamento potrà godersi al tappa americana su Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv e DAZN su tutti i dispositivi.

Super G maschile a Copper Mountain di giovedì 27 novembre: gli italiani in gara

Paris resta in dubbio dopo l'infortunio subito in allenamento, ma la schiera di italiani pronti a debuttare a Copper Moutain è folta. Ci sarà sicuramente Mattia Casse, uno dei più forti della spedizione azzurra, assieme a Marco Abbruzzese, Jacques Alliod, Guglielmo Bosca, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Dominik Paris, Max Perathoner e Florian Schieder che proveranno a strappare il miglior piazzamento possibile in Super G.