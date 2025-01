video suggerito

Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super-G femminile di Garmish e lo Slalom maschile di Kitzbuhel: orari e diretta Il Super-G femminile di Garmish e lo Slalom maschile di Kitzbuhel sono le due gare di Coppa del mondo di sci in programma oggi. Ecco tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming.

Il Super-G femminile di Garmish e lo Slalom maschile di Kitzbuhel sono le due gare in programma oggi domenica 26 gennaio per la Coppa del mondo di sci. Le sciatrici azzurre, con Federica Brignone e Sofia Goggia su tutte si daranno battaglia sulla pista Kandahar, con l'Italia che può già contare su otto podi nelle specialità veloci in questa stagione. Si parte a Garnish alle ore 11 con la speranza che il maltempo non faccia brutti scherzi.

Per gli uomini impegnati nello Slalom maschile sarà confronto serrato sulla pista Streif. Paris in crescita spera di replicare i risultati ottenuti in passato anche se l'insidia più grande è rappresentata dagli atleti svizzeri molto competitivi. Diretta TV e streaming in chiaro sulla Rai e Raiplay, con la possibilità di seguire anche su Eurosport, DAZN, Sky e Sky GO, NOW e Discovery+

Dove vedere il Super-G femminile in TV e streaming a Garmisch: l'orario

Dove vedere il Super-G femminile di domenica 26 gennaio? La gara che vedrà protagoniste Federica Brignone, Sofia Goggia e le altre azzurre, sulla pista Kandahar inizierà oggi alle ore 11, con il rischio di slittamento di orari legato solo ad eventuali condizioni ambientali difficili. Diretta TV in chiaro sui canali Rai, e in particolare su Rai Sport. Possibile seguire anche il Super-G femminile su Eurosport, disponibile su Sky e DAZN, servizio riservato agli abbonati. Streaming gratuito su Rai Play, e poi anche su Eurosport play, DAZN, Sky GO, NOW e Discovery+, per gli abbonati.

Lo Slalom maschile di Kitzbuhel: come vederla in Tv e streaming

La gara di Slalom maschile di Kitzbuhel è in programma oggi domenica 26 gennaio, con due manche: la prima alle ore 10, e la seconda alle 13:30. In gara ci sarà Dominik Paris che proverà a brillare sulla Streif, contrastando lo strapotere di Odermatt. Diretta TV in chiaro sulla Rai, oltre che su Eurosport e quindi su DAZN e Sky GO. Per quanto concerne la diretta streaming invece si potrà seguire su Raiplay, piattaforma gratuita, oltre che su Eurosport player, DAZN, Sky GO, NOW e Discovery+.