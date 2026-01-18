Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super G femminile a Tarvisio e lo Slalom a Wengen: orari e programma

Super G femminile a Tarvisio e Slalom maschile a Wengen le gare in programma oggi, domenica 18 gennaio. Tutte le info su orari, diretta tv in chiaro e in streaming, chi sono gli italiani in pista.

La Coppa del Mondo di Sci alpino propone una domenica interessante con due appuntamenti di rilievo: il Super G femminile a Tarvisio, previsto per le 11:15, e lo Slalom maschile a Wengen in programma alle 10:00 (prima manche) e alle 13:00 (seconda manche). Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv e in chiaro per tutti su Rai 2 e Rai Sport HD, diretta streaming gratuita su Rai Play.

Le italiane in gara nel Super G femminile di Tarvisio

Nella classifica di specialità della Coppa del Mondo in testa c'è la neozelandese Alice Robinson, seguita da Sofia Goggia e dall'americana Lindsey Vonn che proprio sulle nevi della pista "Di Prampero" ha scritto una delle pagine più belle della sua carriera (vinse nel 2009 e nel 2011). È proprio su quest'ultima che sono puntati tutti i riflettori. C'è attesa anche per Elena Curtoni e Laura Pirovano. Appuntamento alle 11:15, con la partenza al cancelletto.

Slalom maschile, gli italiani in gara a Wengen

Il francese Paco Rassat guida la classifica di specialità dello Slalom maschile, seguito dal connazionale Clément Noel e dal norvegese Timon Haugan. Gli azzurri proveranno a riscattare la prova opaca di una settimana fa d Adelboden: allora Alex Vinatzer ottenne il risultato migliore piazzandosi al 17° posto e con un ritardo di quasi due secondi dal vincitore. Attesa per Tobias Kastlunger, Corrado Barbera, Matteo Canins e Tommaso Sala.

Dove vedere in tv e streaming il Super G femminile a Tarvisio e lo Slalom a Wengen

Rai 2 e Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) trasmetteranno in diretta tv e in chiaro (gratis) per tutti sia il Super G femminile a Tarvisio sia lo Slalom maschile in programma a Wengen. Le gare saranno visibili anche in diretta streaming, sempre senza alcun costo aggiuntivo, su Rai Play. In alternativa, ma solo per abbonati, sarà possibili assistere alle prove anche su Eurosport 1, Eurosport 2, Discovery+, Sky-Go, Now Tv e DAZN.