Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super G femminile a St. Moritz e lo Slalom maschile di Val d’Isere: orari e programma

Il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino riporta tutti gli atleti in Europa con due appuntamenti imperdibili: le sciatrici saranno attese dall'ultimo appuntamento del weekend, il Super G femminile di St. Moritz che arriva dopo le due discese libere, mentre gli sciatori saranno impegnati in Val d'Isere per lo slalom maschile. Gli appassionati potranno collegarsi gratuitamente sui canali Rai oggi, domenica 14 dicembre, per non perdersi neanche un momento di questa giornata ricca di impegni.

In Svizzera c'è stato l'esordio stagionale delle discipline veloci, primo test per le specialiste come Sofia Goggia in vista dei Giochi Olimpici di Milano e Cortina che si terranno tra una manciata di settimane: ha conquistato il primo podio arrivando terza nella discesa e proverà a contendersi il trono con Lindsey Vonn. Nella rinomata località francese invece prenderà il via il terzo slalom speciale di questa Coppa del Mondo.

Dove vedere in diretta TV e streaming il Super G femminile a St. Moritz

Piatto ricco per le velociste, reduci da due giorni di gare ad alta intensità sulle nevi svizzere che le hanno messe alla prova per la prima volta in quesa stagione. La gara di Super G femminile a St. Moritz comincerà alle ore 10:45, proprio nel mezzo delle due manche dello slalom maschile che si tiene in Francia, e si potrà seguire in chiaro su Rai 2. In alternativa in contemporanea c'è la diretta streaming gratuita su RaiPlay, mentre chi possiede un abbonamento potrà seguire la tappa anche su Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv e DAZN.

Slalom maschile di Val d'Isere: dove vederlo in diretta TV e streaming

Per lo slalom maschile invece ci saranno le consuete due manche: la prima partirà alle ore 9:30 mentre la seconda non prima delle 13 e chiuderà la mattinata dedicata alla Coppa del Mondo di sci alpino. Anche in questo caso ci sarà la diretta tv in chiaro su due canali diversi: la prima manche su Rai 2, la seconda su Rai Sport per esigenze di programmazione. Diretta streaming gratis su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv e DAZN.