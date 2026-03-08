sport
Sci Alpino oggi in TV, dove vedere il Super G di Val di Fassa e lo slalom di Kranjska Gora: orari e programma

Domenica con due gare di Coppa del Mondo. Le donne disputeranno dalle ore 10:45 un Super G in Val di Fassa con Goggia e Pirovano tra le favorite. Gli uomini invece protagonisti dello slalom di Kranjska Gora.
A cura di Alessio Morra
Domenica 8 marzo con due gare di Coppa del Mondo in programma. In Italia si tiene la terza gara consecutiva della coppa femminile. In Val di Fassa alle ore 10:45 prenderà il via il Super G, mentre gli uomini saranno di scena con lo slalom speciale a Kranjska Gora: prima manche alle 9:30, seconda alle 12:30. Tutto in diretta su Rai 2 in chiaro e su Eurosport. Sono gare fondamentali, perché la Coppa si avvia verso la conclusione e soprattutto in campo femminile c'è tutto da decidere.

Le italiane in gara nel Super G della Val di Fassa

Sofia Goggia e Laura Pirovano, fresca di vittoria nella gara di discesa venerdì, sono le più attese. Entrambe hanno la possibilità di incrementare il loro bottino, che per Goggia significherebbe anche farle guadagnare altre posizioni nella classifica generale. Elena Curtoni è l'altra italiana on fire. Ma non si possono non considerare le sorelle Delago, Nadia e Nicol. In pista anche Zenere e Allemand.

Dove vedere in tv e streaming il Super G della Val di Fassa

La Coppa del Mondo è un evento visibile in chiaro. La Rai ha trasmesso ogni singolo evento, sarà così pure per il Super G, che prenderà il via alle ore 10:45. Diretta su Rai 2 in TV e streaming con RaiPlay. Gli abbonati di Eurosport potranno seguire l'evento tramite Discovery+, DAZN, HBO Max e TIMVision sia in TV che in streaming.

Sci Alpino in TV, dove vedere la discesa in Val di Fassa e il gigante di Kranjska Gora: orari e programma

Gli italiani in gara nello Slalom di Kranjska Gora

Alex Vinatzer è sempre l'atleta da seguire tra gli Azzurri. Con lui occhio a Kastlunger e Tommaso Sala. In corsa anche Edoardo Saracco e Tommaso Saccardi, con loro anche Corrado Barbera e Matteo Canins, vincitore in Giappone dell'ultima tappa nella Far East Cup ad Hakuba.

Dove vedere in tv e streaming lo Slalom Speciale di Kranjska Gora

Rai 2 dedicherà l'intera mattinata allo sci. In mezzo ci sarà il Super G femminile. Prima e dopo lo slalom maschile di Kranjska Gora, appuntamento canonico, con la prima manche alle 9:30 e la seconda alle ore 12:30. Diretta TV su Eurosport. Streaming con RaiPlay, DAZN, Discovery+, HBO Max, TIMVision.

sport
