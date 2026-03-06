Laura Pirovano magistrale in Val di Fassa: vince la discesa e sfata in modo fragoroso il suo tabù

Pirovano ha finalmente vinto in Coppa del Mondo. La bravissima sciatrice italiana non era riuscita a salire sul podio in questi anni nonostante una sfilza di splendide prestazioni. In Val di Fassa ha vinto la discesa libera.

Finalmente ce l'ha fatta. Laura Pirovano ha vinto per la prima volta in Coppa del Mondo. Un successo agognato e soprattutto meritatissimo per la sciatrice italiana che si è imposta nella discesa libera della Val di Fassa. Pirovano per un centesimo ha battuto Emma Aicher. Fuori dalla top ten Sofia Goggia, che manca la possibilità di scalare la classifica di specialità.

Pirovano precede per un centesimo Emma Aicher

Pirovano è stata magistrale nella discesa della Val di Fassa. Scesa tra le prime ha sofferto vedendo una serie di atlete fortissime, che però non sono riuscite a superarle. Emma Aicher continua la collezione di piazzamenti, dopo i due argenti alle Olimpiadi. La tedesca è arrivata a un centesimo. Terza l'americana Breezy Johnson.

La classifica della discesa libera vinta da Laura Pirovano.

Nella top ten Elena Curtoni, male Sofia Goggia, fuori dalle prime quindici. Per Pirovano è il coronamento di una carriera, ma anche il momento in cui si sfata un tabù in modo clamoroso. Perché si era piazzate ben 31 volte nella top ten in Coppa del Mondo, ma non era mai salita sul podio. Qui ha vinto, e lo ha fatto pure in casa, in Italia.

Le parole di Sofia Goggia: "Brava Laura"

Sofia Goggia al termine della sua prova si è complimentata con l'amica Pirovano e con una metafora netta ha parlato della sua prestazione: "Non una buona gara. Non ho avuto sensazioni buone né ieri in prova né oggi. Mi sentivo una giraffa sui pattini oggi. Devo però fare i complimenti a Laura Pirovano che centra finalmente la prima vittoria della sua carriera proprio in Italia e in Trentino. In bocca al lupo anche ai nostri azzurri che prenderanno parte alle paralimpiadi".