Sci alpino oggi in TV, dove vedere discesa maschile a Beaver Creek e slalom femminile a Tremblant: gli orari Domenica 3 dicembre sarà una giornata ricca per gli appassionati di sci con lo Slalom gigante femminile (alle 17 e alle 20:45) e il Super-G maschile (alle 18:45).

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Coppa del Mondo di Sci 2023-2024 ha avuto un avvio complicatissimo, le gare annullate sono state un'infinità sia in campo femminile che in quello maschile. Oggi in programma lo slalom gigante femminile con le azzurre che tornano in pista dopo le gare di ieri in Canada, a Mont Tremblant saranno di scena Brignone, Goggia e Bassino a caccia di punti importanti nello slalom gigante. Mentre gli uomini dopo proveranno a scendere in pista per il Super-G a Beaver Creek, negli Stati Uniti, dopo l'annullamento della discesa del sabato. Le gare di ieri hanno visto Federica Brignone trionfare nello slalom gigante femminile a Tremblant e conquistare il 22° successo personale nella Coppa del Mondo di Sci. Lo Slalom avrà le due manche alle 17 e alle 20:15, in mezzo il Super-G degli uomini dalle ore 18:45. Tutte le gare andranno in onda in diretta TV in chiaro sulla Rai, ma si potranno seguire anche su Eurosport, e potranno vederle dunque anche gli abbonati di Sky e DAZN.

I pettorali di Goggia, Brignone e delle altre azzurre per lo slalom femminile

Federica Brignone e Marta Bassino saranno certamente tra le prime quindici a scendere, probabilmente avrà un pettorale tra le prime quindici pure Sofia Goggia, che nella classifica dello Slalom Gigante non è tra le primissime, nonostante si difenda bene.

Dove vedere lo slalom gigante femminile di sci in tv e streaming: orario e programma

Dopo oltre quarant'anni la Coppa del Mondo di sci femminile è tornata nel Quebec, dove fino a sabato si era disputata solo una gara nel 1983. A Mont Tremblant fa molto freddo, le temperature sono di -15 in mattinata. Lo slalom gigante, che dovrebbe vedere tra le favorite Mikaela Shiffrin, Lara Gut-Behrami e Petra Vlhova. Le italiane al via saranno otto, in tre hanno grandi ambizioni: Brignone, Bassino e Goggia, le altre sono Melesi, Pirovano, Zenere, Platino e Sola. Il gigante femminile avrà la prima manche alle 17 italiane, la seconda alle 20:15. Diretta TV su RaiSport e Eurosport1, streaming con RaiPlay, Sky Go, NOW, Discovery + e DAZN.

I pettorali di Casse e Paris nel Super-G maschile

L'Italia ha sciatori di valore in campo maschile, che però, a meno di grosse sorprese, possono puntare più al podio che alla vittoria e cioè Casse, Scheider e Paris. I pettorali dei tre migliori sciatori italiani non sono ancora stati resi noti.

A che ora vedere il Super-G maschile in diretta TV e streaming

A Beaver Creek sulla pista di Birds of Prey si disputerà nel tardo pomeriggio italiano la terza gara consecutiva in Colorado. Il Super-G prenderà il via, tempo permettendo, alle ore 18:45 italiane (le 10:45 americane). Il Super Gigante si potrà seguire in diretta TV su RaiSport (canale 58 del digitale terrestre), ma anche su Eurosport, canale visibile dagli abbonati di Sky, DAZN e Discovery+. Streaming possibile con RaiPlay, Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.